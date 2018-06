Urkraft des Bluesrocks

Anzeige

Von der alten Garde verehrt, von den Jungen respektiert: Es gibt nicht mehr allzu viele Bluesmusiker von dem Format Walter Trouts. Allein die Gästeliste seines Kollaborationsalbums „We’re All In This Together“ spricht Bände: Stars wie John Mayall, Edgar Winter, Charlie Musselwhite oder Randy Bachman spielen darauf mit. Garniert von aktuellen Bluesrock-Stars wie Warren Haynes, Eric Gales und Joe Bonamassa.

„Kampfnarben“ nach Leber-OP

Eine Platte, mit der Trout auch die Leiden der vergangenen Jahre verarbeitet hat. Nach einer Lebertransplantation im Jahr 2014 ist er seit Herbst 2015 wieder auf Tour. Weil der 67-Jährige nicht ausreichend versichert war, musste die Operation durch eine großangelegte Spendenaktion finanziert werden. Doch die Narben – wenigstens die körperlichen – scheinen verheilt. „Battle Scars“, Kampfnarben, titelte das damalige Album.

Der Bluesrock-Feinschmecker aus New Jersey spielte bei Größen wie John Lee Hooker und John Mayall, bevor er 1989 seine eigene, nach ihm benannte Band gründete. Mit einem der ersten Stücke in Bensheim huldigte er einem anderen Dino des Genres: B. B. King. Im Mai 2015 gestorben, schickte ihm Trout eine Botschaft in den Himmel. „Say Goodbye To The Blues“ ist für Trout auch ein Besinnen auf die eigenen Wurzeln, wie er im Rex betont.