Urs Egger gestorben

Der Schweizer Regisseur Urs Egger (Bild) ist tot. Egger starb am Samstag in Berlin nach langer Krankheit mit 66 Jahren, wie ein Freund der Familie am Dienstag bestätigte. Der in Bern geborene Egger lebte in Berlin. Der Regisseur zahlreicher Fernsehfilme war zuletzt mit seiner Produktion „Das Wunder von Wörgl“ für den Grimme-Preis nominiert.

Mehrfach ausgezeichnet

Auch das ZDF verwies auf zahlreiche erfolgreiche Fernsehfilme und Mehrteiler. „Urs Egger war eine wichtige Säule unseres Fiktion-Programms im ZDF, und er beherrschte souverän die große Bandbreite der Genres von Krimi über Komödie bis zum Drama. Die Zuschauer liebten seine Filme“, sagte Fernsehfilm-Chef Frank Zervos.

Egger, der nach seinem Studium in Los Angeles auch als Regieassistent beim James-Bond-Film „Hauch des Todes“ agierte, wurde unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und der österreichischen Goldenen Romy ausgezeichnet. dpa

