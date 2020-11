Utopie und Abstraktion

„Das Lied von der Erde“ heißt die die jüngste und letzte Produktion der Staatsoper Stuttgart vor der coronabedingten Schließung. Unter diesem Titel werden zwei Werke zusammengefasst, die mit einer Oper im Grund nichts zu tun haben. Als erster Teil des rund eineinhalbstündigen, pausenlosen Abends wird die 1978 erschienene utopische Erzählung „Die Bienenkönige“ von Elfriede Jelinek vorgestellt. In der folgenden Stunde widerfährt zumindest dem Titel der gesamten Vorstellung Gerechtigkeit. Denn da steht „Das Lied von der Erde“ von Gustav Mahler in bildlicher Abstraktion auf dem Programm.

Elfriede Jelineks Erzählung handelt von einem toten Planeten, der nicht zuletzt am Plastikmüll zugrunde ging. Und so ist die Geschichte vielleicht eine, die in unseren Tagen gar nicht so utopisch ist wie es scheint. Dazu ist noch von kinderlosen Frauen die Rede, die revolutierten, weil sie zu Sexarbeiterinnen degradiert wurden, und von Männern, die als Sklaven dienten.

Und dann heißt es einmal: „Wir waren zum Aussterben verurteilt“ und ein anderes Mal: „So hat es dieser Planet schon längere Zeit vorher vorausgesehen, dass es mit ihm so weit kommen wird, wenn er so weitermacht“. Das alles zu verstehen und zu begreifen, bedarf es aber keiner Darstellung. Da genügte es, wenn die Erzählung gelesen oder meinetwegen auch vorgelesen würde. Denn was die Schauspielerin Katja Bürkle auf der Bühne zeigt, trägt nicht zur Verdeutlichung der Geschichte bei. Sie erschließt dem Text nämlich keine neue Dimension. Oder mit anderen Worten, ihr eindrucksvoller Vortrag hätte genügt, ihres beliebigen Spiels hätte es nicht bedurft, um die Endzeitstimmung und Elfriede Jelineks Intentionen besser zu verstehen. Gleiches gilt für die vermeintliche Inszenierung von Gustav Mahlers Werk, ebenfalls unter der Regie von David Hermann.

„Das Lied von der Erde“ ist ursprünglich eine Symphonie von Gustav Mahler, in Wirklichkeit ein Zyklus von sechs Gesängen und einem Zwischenspiel für Alt-, Tenorsolo und Orchester. Die Texte, die sich der Komponist selbst zusammengestellt hat, sind chinesischen Ursprungs und stammen aus dem Sammelband „Die chinesische Flöte“, mit dem Untertitel „Nachdichtungen chinesischer Lyrik“ von Hans Bethge, die dieser aber nicht anhand von Originalen, sondern von älteren deutschen, englischen und französischen Prosaübersetzungen vorgenommen hatte. Die sechs Gesänge tragen die Titel „Das Trinklied vom Jammer der Erde“, „Der Einsame im Herbst“, „Von der Jugend“, „Von der Schönheit“, „Der Trunkene im Frühling“ und „Der Abschied“. Gustav Mahler vertonte sie zwischen seiner 8. und 9. Symphonie, in den Jahren 1907/08. Uraufgeführt wurde das Werk erst nach seinem Tod, 1911 in München.

Vielfach dunkel und schwermütig, von tiefem Weltschmerz verklärt, ist die Musik ergreifend, von elegischer Lyrik durchzogen, „ein großes Lebewohlsagen, ein Abschied von Jugend, Schönheit und Freundschaft“, wie der Komponist selbst äußerte. Arnold Schönberg erarbeitete eine Kammerfassung, die Rainer Riehm vollendete, die 1983 uraufgeführt wurde und die jetzt in Stuttgart vorgestellt wird.

Bereits 1965 wurde im Großen Haus der damaligen Württembergischen Staatstheater das Ballett „Das Lied von der Erde“ von Kenneth MacMillan uraufgeführt, eine abstrakte choreografische Umsetzung der Musik, ein Ballett, das zu den historisch wichtigen Werken des Bühnentanzes im 20. Jahrhundert und zum Repertoire des Stuttgarter Balletts gehört. Und nun „Das Lied von der Erde“ als vermeintliche Oper am selben Ort. Vorgestellt im Torso des eigentlich für „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss vorgesehenen Bühnenbild von Jo Schramm. Und bereits da zeigt sich die Beliebigkeit des ganzen Unternehmens.

Die vier Protagonisten tragen überwiegend Plastikkostüme – womit der Bezug zu Elfriede Jelineks Erzählung hergestellt wird –, die von Claudia Irro und Bettina Werner stammen, die „vor allem Kleidungsstücke aus dem Fundus dekonstruiert und neu zusammengesetzt“ haben.

In diesen bunten Kostümen bewegen sich die Sopranistinnen Evelyn Herlitzius und Simone Schneider, der Tenor Thomas Blondelle und der Bariton Martin Gantner auf der Bühne, auf der sie auch herumstehen oder -liegen, ohne dass ihr Tun einen Sinn ergäbe. Den stimmlichen Anforderungen werden vor allem die zwei Sopranistinnen und der Bariton ebenso gerecht, wie das Staatsorchester Stuttgart, unter der differenzierten Leitung von Generalmusikdirektor Cornelius Meister, die Intentionen von Gustav Mahler transparent macht. Einer vermeintliche Opern-Aufführung hätte es allerdings dazu nicht bedurft.

