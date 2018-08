Van Morrison groovt federleicht und kraftvoll zugleich

Anzeige

Schwetzingen.Zweiter Teil der Legendenrallye bei Musik im Park: Der nordirische Altmeister Sir Van Morrison blickt wie bereits US-Folkikone Joan Baez auf ein ausverkauftes Areal im Schwetzinger Schlossgarten. Nur sind die wiederum 4400 Zuschauer noch deutlich enthusiastischer als am teilweise verregneten Vorabend. Das liegt natürlich in erster Linie an den diesmal perfekten Open-Air-Bedingungen in den von hohen Hecken schnell beschatteten Sitzreihen, aus denen die Hitze allmählich entweicht. Aber auf den Stühlen hält es die Fans ohnehin nicht lange: Denn der 72-jährige "Belfast-Cowboy" und seine sechs Musiker liefern nicht weniger als eine Weltklasse-Show.

Setlist: Van Morrisons im Schlossgarten Schwetzingen 2018 Erster Hauptteil: 1. Hold It Right There (Eddie Vinson, 2018 aufgenommen von Van Morrison) (), 2. Let’s Get Lost (2017), 3. How Far From God (Sister Rosetta Tharpe, 2017), 4. Magic Time (2005).

Blues-Medley: 5. Baby Please Don’t Don’t Go (Blues-Traditional, 1965), 6. Don’t Start Crying Now (1969), 7. Got My Mojo Working (Preston Foster, populär durch Muddy Waters).

Zweiter Hauptteil: 8. Moondance (1970), 9. Sometimes We Cry (1997), 10. Broken Record (2017), 11. Carrying A Torch (1991), 12. Whenever God Shines His Light (1989), 13. Days Like This (1995), 14. Precious Time (1999), 15. I Wanna Go Home (Sloop John B, Traditional, 1998), 16. Real Real Gone (1990), 17. The Party’s Over (Judy Holliday, 2017), 18. Wild Night (1971), 19. Jackie Wilson Said (I’m in Heaven When You Smile) (1972), 20. Think Twice Before You Go (Al Smith, populär durch John Lee Hooker, 2000), 21. Brown Eyed Girl (1967), 22. Help Me (Sonny Boy Williamson, 1974).

Zugabe: 21. Gloria (Them, 1964). (jpk)

Denn ihnen gelingt das Kunststück, federleicht groovend und enorm kraftvoll zugleich zu spielen. Dazu kommt ein fast idealtypischer Sound, wie man ihn bei Freiluftkonzerten selten hört und der jede noch so leise, delikate Feinheit der detailreichen Arrangements differenziert zur Geltung bringt. Das lohnt sich vor allem bei Paul Morans Orgeleinsprengseln sowie seinem gern zweistimmigen Zusammenspiel als Trompeter mit Morrison am Saxophon. Dazu brilliert Dana Master mit eindrucksvollem Soulgesang, die bei "Whenever God Shines His Light" den eigentlichen Duettpartner Cliff Richard vergessen lässt. Dazu kommt das perfekte, messerscharf abgestimmte Zusammenspiel von Schlagzeuger Mez Clough, Bassist Paul Moore sowie Percussionistin Teena Morcombe. Auch Gitarrist David Keary agiert unter dem Diktat von "Van the Man" wohldosiert und songdienlich. Aber der Altmeister der Songwriter-Gilde lässt seinen Musikern auch Spielraum für kurze und lange Soloeinlagen, die immer wieder Szenenapplaus ernten.

Fünf Konzerte auf einmal

Zur großen Begeisterung des spürbar fachkundigen Publikums trägt die Vielfalt des knapp hundertminütigen Abends bei: Es gibt im Prinzip fünf Konzerte zum - mit bis zu 100 Euro nicht ganz unbescheidenen - Preis von einem: mit Blues, mystisch aufgeladener Soul, (Country)-Rock, etwas Pop und viel Jazz. Morrison beginnt gleich wunderbar swingend mit drei Nummern aus dem Kontext der vier (!) Alben, die er seit 2017 veröffentlicht. Schnell ist zu merken: Die enorme Spielfreude vom jüngsten Werk "You Drive Me Crazy" setzt sich auf der Bühne nahtlos fort, obwohl die daran beteiligten Topjazzer um Startrompeter Joey DeFrancesco in Schwetzingen gar nicht auf der Bühne stehen.