Verbales Geben und Nehmen

Etwas weniger Teilnehmer verzeichnet die Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) diesmal. Geschuldet ist das dem allgegenwärtigen Corona-Virus. Dass es seinetwegen noch zu einer Absage kommt, scheint derzeit aber nicht wahrscheinlich. Also werden sich die etwa 300 Gäste des Mannheimer Instituts im Rosengarten ab kommenden Dienstag mit einem brisanten Thema beschäftigen können.

„Deutsch in Europa“ ist es überschrieben und widmet sich sprachpolitischen, grammatischen und methodischen Facetten gleichermaßen. Des ersten Aspektes wegen hält den Eröffnungsvortrag über die aktuelle Stellung des Deutschen in Europa kein Wissenschaftler, sondern der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert. Im Fokus der Tagung steht der Austausch zwischen den Sprachen des Kontinents, der sich in grammatischen Phänomen ebenso zeigt wie in Lehnwörtern. So hat das Deutsche sein Zeitensystem aus dem Lateinischen übernommen. Und Wörter wandern längst nicht nur aus dem Englischen ein, vielmehr herrscht ein Geben und Nehmen zwischen den Sprachen. Auch die Situation der Germanistik spielt eine Rolle – und die Ansätze zu einer Eurolinguistik, die Sprachen in ihrem Verhältnis zueinander untersucht.

Umfangreiche Datenbank

Der methodische Aspekt ist nicht zuletzt für das IDS selbst von Bedeutung. Dort ist nicht nur das „Deutsche Referenz-Korpus“ entstanden, die größte elektronische Textsammlung zur deutschen Sprache. Auch das „EuReKo“, eine Datenbank-Entsprechung für europäische Sprachen, ist begründet worden, wie IDS-Direktor Henning Lobin im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt. Ziel sei es, die empirische Untersuchung verschiedener Sprachen anhand vergleichbarer Einzeltexte zu ermöglichen.

Lobin erwartet, dass der Kongress zu einem differenzierten Verstehen der Stellung des Deutschen im Sprachenvergleich beiträgt – und dass klarer wird, was es zu anderen Sprachen (und Europa als Ganzem) hinzugibt und von diesen empfängt. Vergleichende Untersuchungen haben in der Sprachwissenschaft Tradition, es gibt die kontrastive Grammatik etwa ebenso wie Lehnwortforschung. Und mögen die längste Zeit die Perspektiven auf eine bestimmte Sprache allein gerichtet gewesen sein, so hat doch schon der Begründer der Germanistik, Jacob Grimm, anders gedacht: Seine „Deutsche Grammatik“ widmet sich den germanischen Sprachen insgesamt.

Unter den vielfältigen Themen des Kongresses findet sich etwa auch die Frage nach Konsequenzen kontrastiver Studien für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Zudem wird erwogen, ob maschinelles Übersetzen die Sprachentwicklung beeinflussen kann, da solche Instrumente bestimmte Formulierungen und Muster bevorzugen. Sicher scheint eines zu sein: Erst recht in einer EU ohne Großbritannien muss man sich um die Stellung des Deutschen keine Sorgen machen – 100 Millionen Muttersprachler und die gleiche Anzahl von Menschen, die es zusätzlich erlernten, sprechen per se eine klare Sprache. Angesichts der Bestrebungen, Europa insgesamt mehr globales Gewicht zu geben, dürfte sich daran auch im internationalen Kontext nichts ändern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020