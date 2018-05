Verbindung zwischen Afrika und Europa

Anzeige

Ein Ball fliegt in die Luft und der Werfer ruft dabei einen Namen, während die Gerufene den Ball fängt und wieder in die Luft wirft. So geht das Spiel zwischen einer Gruppe aus vier Tänzern. Bis der Ball in den Zuschauerraum fliegt. Jetzt ist er auf unserer Seite, jetzt ist es auch unser Spiel. Doch die heitere und spielerische Dynamik vom Anfang hat sich verändert und ist ganz plötzlich in ein Ungleichgewicht gerutscht.

Spiel gerät ins Stocken

„Sans Titre“, also „Ohne Titel“ überschreibt Nadia Beugré aus Abidjan von der Elfenbeinküste ihre Tanzarbeit. Vielleicht, weil sich alles, was die Choreographin in ihrem Stück erzählt, mit eigenen Erfahrungen verbinden lässt. Etwa, wenn eine gemeinschaftliche, spielerische Aktion durch eine Störung oder ein leichtes Ungleichgewicht ihren Fluss einbüßt, so dass die Stimmung kippt und sich die Mitglieder der Gruppe plötzlich vereinzelt finden.

Eine Kooperation zwischen Afrika und Europa öffnet den Blick und schärft die Wahrnehmung auf die beiden Kontinente. The Choreonauts – Afro-European Navigation in Dance versteht sich als eine Plattform für Tandems zwischen Choreographen aus Afrika und Deutschland. Im Land des afrikanischen Partners entstehen die Arbeiten mit den Ensembles dort vor Ort. „Sans Titre“ von Beugré ist aus dieser transkulturellen Verbindung entstanden. Ihre Tandem-Partnerin ist die in Berlin ansässige Renate Graziadei.