Verdichtete Töne mit Sogwirkung

Anzeige

Es sind eineinhalb Stunden Einweihung, an die man sich erinnern wird – denn während die letzten Partyhungrigen zu den Festtagen der zeitgenössisch-musikalischen Grenzüberschreitung in den Club des Mannheimer Kulturzentrums Forum drängen, hat die Electro-Künstlerin Klein ihr akustisches Wolkenzucken bereits losgelassen auf die vielen Dutzend, die vor finsterer Kulisse tanzen.

Eine Selbstverständlichkeit ist das mitnichten, denn das Jetztmusik Festival setzt mit der Frau aus Nigeria auf einen brachial abgemischten Sound, der sich selbst als progressive Collage der heutigen Unübersichtlichkeit versteht – und dabei doch kunstsinnig bleiben soll.

Für diese Mission mischt die Frau, die in London gerade die Untergrundszene für sich erobert, Gospel- und Ambient-Fetzen zu einem Klangwerk, das clusterartig nur scheinbar in Endloswiederholung über ihren Zuhörern schwebt. Zudem vereinen sich Geräusche (so genannte dirty sounds) wie berstendes Glas, zerdehnter Kunststoff und metallisches Schleifen zu einem schrillen Kreischen, das einem wie eine Kreissäge durchs Ohr fährt. Wie enorm sie die Kontraste dabei gestaltet, zeigt sich nicht zuletzt an ästhetischen Deep House-Passagen, die mit warmem Live-Gesang fast schon empfindsame Qualitäten hören lassen, im Dienst des großen Ganzen jedoch einer dunklen Materie verpflichtet bleiben.