Verdienstkreuz für Kinderbuchautorin

Die Kinder- und Jugendbuchautorin Mirjam Pressler (Bild) bekommt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) das Große Bundesverdienstkreuz verliehen. Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler (CSU) überreicht die Auszeichnung an diesem Freitag in Landshut, wie das Ministerium gestern mitteilte. Pressler habe sich „in herausragender Weise für die Völkerverständigung insbesondere zwischen Israel und Deutschland und die Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht“ eingesetzt, begründet die Jury. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018