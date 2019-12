Verdienter Pädagoge

Heinz Acker, Professor im Ruhestand der Mannheimer Musikhochschule, erhält den Johann-Wenzel-Stamitz-Preis 2020. Das hat die Hochschule am Freitag bekanntgegeben. Der Preis, der von der Künstlergilde Esslingen vergeben wird und nach dem Gründer der Mannheimer Schule im 18. Jahrhundert benannt ist, würdigt hervorragende Leistungen im Bereich der Musik.

Heinz Acker wurde im Siebenbürgischen Hermannstadt (heute: Sibiu in Rumänien) geboren. Nach seinem Musikstudium war er an der Musik- und Kunstschule seiner Heimatstadt sowie als Dirigent der dortigen Staatsphilharmonie tätig. Von 1987 bis 2005 übernahm er eine Professur für Musiktheorie in Mannheim. Seine 2009 veröffentlichte Modulationslehre, fand – so die Hochschule – große Beachtung.

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 8. Januar, um 15 Uhr im Kammermusiksaal der Musikhochschule Mannheim in N 7, 17 statt. Dabei werden auch Werke von Heinz Acker aufgeführt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. gespi

