Verein Eventkultur bangt um Club-Szene der Region

Mannheim.Nach der Corona-bedingten Absage aller Großveranstaltungen bis 31. August ist absehbar, dass auch die Club-Kultur bis dahin brachliegt - und damit der komplette Einbruch der Einnahmen der Häuser, ihrer Mitarbeiter, Freiberufler und Kreativen. Da absehbar sei, dass die bisherigen eigenen Maßnahmen wie Kurzarbeit, Geistertickets oder Streaming-Angebote sowie die staatlichen Hilfen auf Dauer nicht ausreichten, appellierte der Verein EventKultur Rhein-Neckar am Freitag an die Kommunen: „Um die lebendige und vielfältige Club- und Veranstaltungsszene der Metropolregion zu erhalten, brauchen wir jetzt kommunale Rettungsschirme.“

Gute Beispiele gebe es bereits in Berlin, Hamburg und Köln, wo die Livemusik-Bühnen und Tanzlocations mit Zuschüssen über viele Millionen Euro vor einer Insolvenz geschützt würden. Die Club-Szene sei nicht nur ein wichtiger Bestandteil der hiesigen Wirtschaft und Treiber für Innovation oder Arbeitgeber, sondern auch ein wichtiger sozialer und demokratischer Begegnungsort für die Region, argumentiert die Vertretung der Clubs und Spielstätten und Veranstalter im Rhein-Neckar-Delta. „Wir arbeiten unermüdlich daran, dass es auch nach Corona Clubs, Spielstätten und Veranstaltungshäuser in unserer Region geben kann. Wir rufen alle Kommunen und Unterstützer*innen und Interessierte dazu auf, jetzt aktiv zu werden und sich mit uns aktiv für die Rettung der Clubkultur in der Metropolregion Rhein-Neckar einzusetzen“, schließt die von den Vorstandsmitgliedern Zora Brändle (Halle 02) und Tobias Breier (Heidelberg) unterzeichnete Mitteilung.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.04.2020