Vergnügliche Geschichtsstunden

Eigentlich ist es ein Gesprächskonzert. Wobei sich zwei der drei vom Frankfurt Jazz Trio ganz zwanglos selbst interviewen. Dabei schenken sie sich die Fragen und geben gleich die Antworten: Pianist Thilo Wagner erzählt zu jedem Stück Wissenswertes zu dessen Einordnung in die Geschichte des Jazz, spart auch nicht mit persönlichen Anmerkungen aus der Sicht des Fachmanns an den Tasten.

Schlagzeuger Thomas Cremer als Bandleader des Trios weiß seinerseits manches Erinnernswerte beizutragen aus seiner langen Jazzer-Karriere. Zum Beispiel, dass er um 1970 zur Blütezeit des Free Jazz, den er in jungen Jahren aktiv mitgemacht hat, das Album „Night Train“ von Pianist Oscar Peterson nur heimlich hören konnte – mit Papas Jazz wollten die Kollegen von damals nichts zu tun haben.

Effektvoller Schlusspunkt

Die Kollegen von heute schätzen daran gerade die swingende Qualität als zeitlos gültig und feiern sie gemeinsam mit Thomas Cremer in einem historisch weit gespannten pianistischen Bogen. Er reicht, in jeweils einem ausgewählten typischen Stück, von New-Orleans-Urgestein Jelly Roll Morton bis zum Herbie Hancock der Vor-Fusion-Zeit.

Dessen tänzerische Funky-Nummer „Cantaloupe Island“ aus dem Jahr 1964 setzt den effektvollen Schlusspunkt und fährt nicht wenigen im Publikum unwiderstehlich in die Beine.

In den vergnüglichen zwei Stunden davor versucht der Mann am Klavier gar nicht erst, die verschiedenen Spielweisen seiner illustren Vorgänger aufs i-Tüpfelchen zu imitieren; bei Super-Virtuosen wie Art Tatum, Fats Waller oder eben Oscar Peterson wäre das ohnehin vergebliche Liebesmüh’. Bei Erroll Garner mit seinen gitarrenartigen Akkorden der linken Hand ist das schon eher möglich, und da „garnert“ Thilo Wagner nach Herzenslust.

Lange Läufe mit der rechten Hand

Seine eigene Spezialität, ellenlange ununterbrochene Einzelnotenläufe der rechten Hand, lässt er da und dort im Abendprogramm ebenfalls aufblitzen.

Cremer begleitet sehr aufmerksam und sehr melodisch an gut gestimmten Trommeln. Und was der schweigsame Dritte, Martin Gjakonovski, an musikalischem Einfallsreichtum auf dem Kontrabass zu bieten hat, war allein schon den Besuch wert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018