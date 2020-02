Verhältnis von Klang und Bewegung erkunden

Als erste Premiere in der Spielzeit 2019/20 präsentiert das Stuttgarter Ballett im Schauspielhaus drei Uraufführungen. „Creations I – III“ lautet der Sammeltitel der Werke. Zwei der Choreographen sind Ensemblemitglieder: Roman Novitzky seit zehn Jahren, seit vier als Erster Solist, und Fabio Adorisio, inzwischen Halbsolist, seit sechs Jahren.

Der Dritte im Bund der „Jungen“ ist Andreas Heise, der über 20 Jahre Tänzer, seit 13 Jahren Choreograph ist und der sich als solcher dem Stuttgarter Publikum zum ersten Mal im vergangenen Jahr mit seinem Acht-Minuten-Werk „Nachtstück“ vorgestellt hat. Alle drei Uraufführungen dauern jeweils eine knappe halbe Stunde.

„Impuls“ nennt Roman Novitzky seine Arbeit zu der Auftragskomposition „Monolith“ von Marc Strobel, einem Mitglied des Staatsorchesters Stuttgart, der selbst als Perkussionist mitwirkt. „Ich wollte das Verhältnis von Bewegung und Klang erkunden“, das ist die Antwort des Choreographen auf die Frage nach dem Ausgangspunkt seines Stücks und weiter: „Wer gibt wem den Impuls?“ – deshalb auch der Titel.

Abstraktes Gesamtbild

Der Komponist spielt selbst in der hinteren rechten Ecke der von Yaron Abulafia hauptsächlich mit zwei sich bewegenden Lichtbatterien gestalteten Bühne auf einer Rahmentrommel. Für Roman Novitzky war es „wichtig, ein abstraktes, futuristisches Gesamtbild zu kreieren“. Dazu meint er: „Bei ,Impuls’ liegt der Fokus auf der Bewegung an sich und auf dem Rhythmus der Musik“.

Dabei hat seiner Meinung nach, das Stück „drei Teile, die musikalisch und tänzerisch unterschiedlich sind. Der erste Teil ist sehr rhythmisch, explorativ mit unterschiedlichen Arten der Trommel zu bearbeiten, vor allem mit den Händen.

Es folgt ein weicherer, melodischer Marimba-Teil und ein dynamischer Abschluss“. Soweit die Theorie.

In der Praxis sieht das so aus, dass drei Tänzerinnen – Vittoria Girelli, Aurora Da Mori, Minji Narn – und vier Tänzer - Adhonay Soares da Silva, Ciro Ernesto Mansilla, Alessandro Giaquinto, Matteo Micini – auf der Bühne herumrennen, teils in der Gruppe, teils zu zweit, aber auch solistisch, barfuß, zur Musik passende Arm-, Bein- und Körperbewegungen zeigen, die artistisch und exakt ausgeführt sind, zuweilen aber doch an gymnastische Übungen erinnern.

Momente des Lebens

Andreas Heise nennt seine auf den Mythen von Odysseus und Penelope basierende Arbeit „Lamento“ und „Lamento della Coppia“ heißt auch die Auftragskomposition des Barockviolonisten Bjarte Eike, der sich von Claudio Monteverdi und Anthony Holborne inspirieren ließ.

Außer der Göttin Athena (Agnes Su) treten Penelope und Odysseus gleich dreifach auf (Paula Rezende/Henrik Erikson, Diana Ionescu/Louis Stiens, Hyo-Jung Kang/Marti Fernández Paixà). Das hängt damit zusammen, dass der Choreograph „diese Figuren in drei Momenten ihres Lebens zeigen will, als junges Ehepaar, als getrennt lebendes und dann als wiedervereintes Paar“. Dabei erzählt er aber keine Geschichte, vielmehr handelt es sich im Grund um ein abstraktes Ballett mit der Geschichte im Hintergrund.

Denn Andreas Heise geht es, nach seinem eigenen Bekenntnis, „um die Gefühle, um den inneren Zustand der Figuren“. Und da die „Musik romantisch daherkommt“, gibt er „den Schritten eine gewisse Härte, damit es nicht zu lieblich wirkt“. Dieser Gefahr entgeht er er aber ohnehin mit seiner einfalls- und abwechslungsreichen Kreation, die teils verspielt wirkt, in der das Gefühl im Ausdruck eine nicht geringe Rolle spielt, in der auch schon einmal antikisierende Skulpturen gebildet werden, und in der, nicht zuletzt durch die Ausstattung von Bregje van Balen, die Fantasie der Betrachter angeregt wird, die die technische Perfektion des Dargebotenen bewundern können.

Fünf Tänzerinnen – Elisa Badenes, Ami Morita, Diana Ruiz, Rocio Aleman, Vittoria Girelli – und drei Tänzer – David Moore, Shaked Heller, Christopher Kunzelmann – benötigt Fabio Adorisio für sein Ballett „Calma apparente“, was „scheinbar ruhig“ bedeutet, bei dem er eng mit dem Ausstatter Thomas Mika zusammengearbeitet hat: „Etwas wird verdeckt, und nur die Oberfläche erscheint ruhig. Darunter brodelt es. Dies aufzudecken, die dahinterliegende Problematik zu ergründen und dann wieder zu verschleiern, war meine Ursprungsidee“, so der Choreograph.

Der Ausstatter steuert dazu Schleier aus angemaltem Papier bei. Die Bewegungen der Akteure, die hauptsächlich mit stechenden Armen arbeiten und bis zur Ekstase kämpfen, werden überwiegend im Halbdunkeln zur vielfach aufpeitschenden Musik verschiedener Komponisten mit großem Tempo ausgeführt.

Dass dabei „große Probleme der heutigen Zeit“,wie etwa Umweltverschmutzung und Klimawandel „unter den Teppich gekehrt werden“ – so Fabio Adorisio –, das wird in dem doch abstrakten Ballett nicht gerade verdeutlicht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020