Lorena Quaranta, das ist ein Name, der letzte Woche um die Welt ging. Lorena war 27 Jahre alt, lebte in Messina, auf Sizilien, wo sie als Medizinstudentin im Einsatz gegen Covid-19 war. Ihr Freund Angelo ist Krankenpfleger. Beide kämpfen in den Krankenhäusern gegen das Sterben. Sie beklagt in den Medien das Fehlen von Schutzkleidung für Klinikpersonal. Er hat plötzlich grippeähnliche Symptome und bricht in Panik aus. Als sie nach Hause kommt, fängt er an, seine Freundin zu erwürgen. Er ist überzeugt, sie habe ihn angesteckt.

Lorena Quaranta stirbt. Ihr Freund schneidet sich daraufhin die Pulsadern auf, wird jedoch von der Polizei gerettet. Als wäre das nicht tragisch genug: Beide werden schließlich negativ auf Corona getestet. Eine brutale Geschichte, die zeigt, wie viel Anspannung die Situation in den Köpfen der Menschen auslöst. Lorena Quaranta, eine junge Frau, die Gynäkologin werden wollte, wird zum Symbolbild des Femizids in Italien.

Der Coronavirus scheint weltweit mehr männliche als weibliche Opfer zu fordern. Soweit die Biologie. Doch sozial und wirtschaftlich hat die Pandemie verheerende Auswirkungen auf Frauen, ihre körperliche Unversehrtheit und ihre wirtschaftliche Sicherheit. Fast 60 Prozent der Frauen arbeiten im Bereich der „informellen Ökonomie“, so die Vereinten Nationen. Sie stünden jetzt als erste ohne Job da und müssten gleichzeitig große Teile der Sorgearbeit auffangen. Es gibt Länder, in denen Mädchen, die jetzt keinen Unterricht mehr erhalten, nie wieder in die Schule gehen werden. UN-Generalsekretär António Guterres appelliert an uns alle, Frauen und ihren Beitrag zur Gesellschaft gerade in Zeiten der Pandemie zu schützen. In Europa ist häusliche Gewalt bereits ein Problem – was, wenn Covid-19 ärmere Länder erreicht?

Wir können helfen. Ich möchte zum Beispiel die weltweite Organisation „Medica Mondiale“ mit einer Benefizlesung am kommenden Mittwoch unterstützen. Um 21 Uhr auf meinem Twitterkanal. Kommen Sie vorbei, sehen Sie zu, statt Eintritt zu bezahlen, spenden Sie für die globalen Ärztinnen, die schon seit dem Jugoslawienkrieg wissen, was Frauen in Not brauchen. Schützen sie mit. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

