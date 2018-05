© Walter Imhof

Løng, løng is heer, do hodd uff Mønnema Dräggäma, so än Uffklewa middem klä Männl ge-babbt, desse am Schlawiddsche kappt hawwe: „Verjag’ de Schmuddl!“ hodd drunna gschdønne. Dess war sellemools haldd so ä Kømpønje fä ä sauweri Schdadd. Wønn isch ma die Breed Schdrooß unn die neie Blønge so øgugg, denk isch ma: Denn hawwe se schoinds näd kriggd denn Schmuddl…

Dämm iss nooch wie vor in

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1692 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018