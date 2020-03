Verleihung wird verschoben

Christian Petzold. © dpa

Die für Sonntag, 29. März, 11 Uhr, vorgesehene Verleihung des Mannheimer Schillerpreises an den Filmemacher Christian Petzold ist infolge der Corona-Krise abgesagt worden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt am Montag auf Anfrage mit. Die Veranstaltung hätte im Schauspielhaus des Nationaltheaters stattfinden sollen und wäre öffentlich gewesen. Sie soll zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt im entsprechenden Rahmen nachgeholt werden. Der Schillerpreis ist die höchste kulturelle Auszeichnung der Stadt, er ehrt „Persönlichkeiten, die durch ihr Schaffen zur kulturellen Entwicklung in hervorragender Weise beigetragen haben“. Der Preis wird seit 1954 alle zwei Jahre verliehen und ist mit 20 000 Euro dotiert. tog

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020