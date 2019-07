Verletzliche Rebellin

Sie gehört zu den Legenden des zeitgenössischen Tanzes und steht im Ruf, die Tanzwelt revolutioniert zu haben. Am 27. und 28. Juli kommt die kanadische Tänzerin und Choreographin Louise Lecavalier (Bild) nach Heidelberg, wo sie in der Hebelhalle, dem Künstlerhaus des UnterwegsTheaters, ihre Arbeit „Battleground“ zeigt. Sie fesselt ihr Publikum seit sie 1981 zur legendären kanadischen Compagnie La La La Human Steps kam. Zwei Jahrzehnte war sie in der renommierten Compagnie Frontfrau und Identifikationsfigur, ging später dann eigene Wege und gründete ihr Ensemble Fou Glorieux.

Berühmt ist Lecavalier für ihren bis zur Erschöpfung gehenden Körpereinsatz, ihre horizontal gedrehten Pirouetten, die in der Tanzwelt als stilprägend gelten. Nun kommt die inzwischen 60-Jährige nach Heidelberg. Mitgebracht hat sie ihre Choreographie über zwei Antihelden, die inspiriert ist von Italo Calvinos Roman „Der Ritter, den es nicht gab“. Der Abend ist Teil der Gastspielreihe „Old stars New moves“, mit der die Bühne sich prägenden Choreographen des zeitgenössische Tanzschaffens widmet. rcl (Bild: dpa)

