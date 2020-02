Verloren geglaubter Sohn kehrt zurück

Wenn sich die untröstliche Mutter Deborah und der fromme Thora-Lehrer Mendel Singer von ihrem seit der Geburt körperlich und geistig behinderten jüngsten Sohn Menuchim verabschieden, weil sie nicht mit ihm aus einem jüdischen Schtetl im zaristischen Russland nach Amerika auswandern können, bleibt dem Zuschauer ein Kloß im Hals stecken.

Es ist eine anrührende Schlüsselszene in der Inszenierung von Sigrid Herzog, die den 1930 veröffentlichten Familienroman „Hiob“ von Joseph Roth in der Bühnenfassung von Koen Tachelet jetzt auf die Bühne im Großen Haus am Mainfranken Theater Würzburg brachte.

Eine Familie bricht auseinander

Dabei hatte noch ein Wunderrabbi der Mutter prophezeit, dass Menuchim wieder gesund werden würde. Doch sollten die Eltern den Sohn, der auch nach Jahren nicht mehr als das Wort „Mama“ sprechen kann, auf keinen Fall verlassen und in fremde Obhut geben. Genau dies tun sie mit schweren Gewissensbissen.

Anders als der reiche und mächtige biblische Hiob ist Mendel arm und unbedeutend; weltfremd wirkt er schon innerhalb der Familie mit einer ehrgeizigen Ehefrau, einer mannstollen Tochter Mirjam, dem aggressiv-kämpferischen Jonas und dem cleveren Schemarjah.

So verwundert es nicht, dass Vater Mendel nicht etwa sein Schicksal in eigene Hände nehmen, sondern mit der Auswanderung die nymphomane Tochter Mirjam aus dem Dunstkreis von Kosaken-Reitern herausreißen will.

Anschaulich verdeutlicht die Aufführung, wie weit sich Mendel von seiner Familie entfremdet hat. Krasser wirkt die von Roth eher poetisch umschriebene Gewalt der Geschwister, die auf der Bühne über den wehrlosen Menuchim herfallen und ihn fast ersticken. Da schreitet selbst der ansonsten antriebslose Mendel ein. Nur zu seinem behinderten Jüngsten vermag sich der untröstliche Vater zu bekennen: „Du bist mein wirklicher Sohn!“

Doch schon zuvor mussten die Eltern Schicksalsschläge einstecken. Die Söhne sollen zum Militärdienst eingezogen werden; ganz im Sinne von Jonas, den das Abenteuer und Soldatenleben reizt; ein Frevel für strenggläubige Ostjuden.

Desertation und Flucht

Damit ermöglicht er dem Bruder die Desertion und Flucht nach Amerika über einen Schleuser, denn Deborah kann nur das Geld für ein Kind aufbringen.

In Amerika ist inzwischen Schemarjah als „Sam“ beruflich mit seinem Geschäftspartner Mac erfolgreich; auch Deborah und Mirjam geht es nicht schlecht. Mendel und Deborah plagen zunehmend Schuldgefühle, weil sie ihren behinderten Sohn zurückgelassen haben. Doch das Verhängnis bricht herein, als US-Präsident Wilson im Ersten Weltkrieg 1917 amerikanische Truppen nach Europa entsendet; darunter Mac und Sam, der im Krieg fällt. Deborah zerbricht darüber.

Ihr Tod und der Verlust des Bruders führen bei Mirjam zu einem Zusammenbruch und zur Einweisung in eine psychiatrische Anstalt.

Mendel verwünscht seinen Glauben und will seine Kippa, seinen Gebetsschal und das Gebetbuch im Kamin verbrennen.

Wunder in der neuen Welt

Als alles verloren scheint, geschieht doch noch ein Wunder: Ein Fremder tritt ein und stellt sich als Alexej Kossak und Deborahs Verwandter vor. Jonas gelte in Russland als verschollen. Er selbst habe ein Orchester gegründet und gastiere in New York, wo er von seinem Verwandten Mendel Singer gehört habe. Schließlich gibt er sich als Menuchim zu erkennen. Ein versöhnliches Ende der scheinbar nicht enden wollenden Familientragödie eines Mendel Singer, der sich so doch noch mit Gott aussöhnen kann: „Gott lässt mich doch nicht im Stich, sondern gibt mir alles wieder“.

Die Geschichte trägt starke autobiografische Züge, denn der im österreichischen Galizien geborene Joseph Roth musste als erfolgreicher Schriftsteller 1928 miterleben, wie seine Frau an Schizophrenie erkrankte und ihm völlig entglitt.

Dafür gab er sich die Schuld und sah sein Schicksal als Prüfung Gottes. 1933 flüchtete Roth nach Paris, geplagt von Schuldgefühlen, weil er seine Frau Friederike verlassen musste.

Sein Hoffen auf ein Wunder war vergebens. 1940 starb auch seine Frau, die im Rahmen des Euthanasie-Programms von den Nazis ermordet wurde.

Die Titelrolle des Mendel Singer gestaltet Otto Kukla äußerlich als Kerl wie ein Baum, doch geistert er als ständiges Fragezeichen in der engen Einzimmerwohnung innerlich mit einem krummen Buckel herum. Wenn nun Gott allmächtig und gerecht ist und er sich keiner Schuld bewusst ist: Warum trifft gerade ihn das Schicksal mit einem Keulenschlag nach dem anderen? Kann er sich der Frömmigkeit verweigern, um Gott zu zwingen, ihn zu erretten?

„Wir haben nicht genug geliebt“

Autor Joseph Roth nennt es im Untertitel seines Romans „Die Leidensgeschichte eines einfachen Mannes“; ganz in diesem Sinne hat Kukla träge, aber mit wuchtiger Bühnenpräsenz die biblische Gestalt Hiob verinnerlicht. Nachhaltig gestaltet Kukla die Szene, als er Mendel in seltener Selbsterkenntnis sagen lässt: „Wir haben nicht genug geliebt“. Sein störrisches Aufbegehren lässt Mendel erst ganz zum Schluss mit einer einfachen Geste hinter sich, als er im Hotelzimmer von Menuchim auf die Couch sinkt, seine Brille abnimmt und den Sohn mit den Worten verabschiedet: „Gott segne dich“.

Pessimistischer Grundton

Zurück bleibt ein pessimistischer Grundton, denn der Konflikt bleibt ewig unlösbar, weil Mendel auch in der Neuen Welt seinem religiös-kulturellen Hintergrund verhaftet und damit ein Fremder bleibt.

Fanny Krausz gibt die gegen die enge Welt der Eltern und ihre Moralvorstellungen aufbegehrende Herumtreiberin Mirjam mit erfrischendem Charme. Bastian Beyer nutzt als Sohn Jonas die Chance zur Entwicklung seiner Figur, indem er vom herumtollenden Jugendlichen zum strammen Kosaken mutiert.

Cedric von Borries bewältigt die bis zur Pause undankbare Rolle des Menuchim als Epileptiker mit drastischer Konsequenz. Fast schon überirdisch engelhaft gestaltet er dafür mit betonter Langsamkeit seinen wundersamen Auftritt als ein vom Krüppel auferstandenes Musikgenie.

Martin Liema gibt den fahnenflüchtigen Auswanderer Schemarjah als rundum sympathische Figur. Bettina Hauenschild verkörpert eine lebenstüchtige Deborah, ohne deren Beistand – trotz erkalteter Liebe – der verzweifelte Mendel Singer in Dunkelheit und Elend versunken wäre. Weitere Nebenrollen – durchgängig ohne große Chancen zur Profilierung – gestalten Hannes Berg als Sams Freund Mac, Georg Zeies als Musikhändler Skowronnek, Doktor und Psychiater, sowie Matthias Fuchs als Bibelschreiber Menkes, Rabbi und Kapturak. Ihren besonderen Reiz bekommt die Inszenierung durch die melancholischen Cello-Klänge von Adrian Sieber, die das Stück dezent begleiten, sowie durch die erfrischenden, den schwermütigen Charakter des Stücks sprengenden Einlagen des Chores.

Märchenhafter Charakter

Gegen den etwas märchenhaften Charakter der Romanvorlage arbeitet Alexandra Burgstaller mit einem Sammelsurium von alten Holzmöbeln, die auf der ausschließlich bespielten Vorbühne einerseits die Enge der Einraumwohnung im russischen Schtetl unterstreichen, andererseits innen und außen die Räume für „Ausbrüche“ aus familiärer und mentaler Enge schaffen.

Die nächsten Aufführungen im Großen Haus am Mainfranken Theater Würzburg sind am 29. Februar und 7. März jeweils um 19.30 Uhr mit einer Einführung um 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020