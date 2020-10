Verordnung bestätigt Besucherzahlen für Konzerte - Obergrenzen bleiben

Mannheim/Heidelberg.Die neue Corona-Verordnung Baden-Württemberg hat keine weiteren Auswirkungen auf die Besucherkapazitäten der Kulturinstitutionen in Mannheim und Heidelberg. Die bestehenden Obergrenzen bleiben. Neu ist, dass die Masken nun auch im Zuschauerraum getragen werden müssen. Das hat eine Nachfrage dieser Redaktion am Montag ergeben.

Christian Lüttich von der Kommunikationsabteilung des Mannheimer Rosengartens bestätigt 500 Personen als Limit. Im Nationaltheater Mannheim sind nach wie vor 240 Besucher in der Oper und 133 im Schauspiel erlaubt, das hat Doreen Röder, Leiterin der NTM-Pressestelle, mitgeteilt. Nach Auskunft Anke Schellers, Leiterin Pressearbeit des Theaters Heidelberg, gilt dort im Maguerre-Saal weiter die Obergrenze von 154 Plätzen, im Alten Saal sind es 90. Im Capitol Mannheim dürfen 260 Plätze besetzt werden, teilte Pressesprecherin Julia Wütscher mit. In der Alten Feuerwache Mannheim bleibt die Kapazität auf 100 Besucher beschränkt, wie Geschäftsführer Sören Gerhold auf Anfrage bestätigte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020