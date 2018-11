Verpflichtung zur Suche

Deutschland will sich in einer neuen Vereinbarung nochmals zur Aufarbeitung des NS-Kunstraubs verpflichten. Das kündigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gestern zum Auftakt einer internationalen Expertenkonferenz in Berlin an.

Nach den NS-Verbrechen habe Deutschland eine bleibende historische und moralische Verpflichtung gegenüber den Opfern und ihren Nachfahren, sagte sie. Deshalb wolle man die vor 20 Jahren unterzeichneten „Washingtoner Prinzipien“ in einem „joint agreement“ (einer gemeinsamen Vereinbarung) bekräftigen. In der „Washingtoner Erklärung“ hatten sich zahlreiche Staaten 1998 verpflichtet, im Umgang mit NS-Raubkunst „faire und gerechte Lösungen“ mit den Erben oder ihren Nachfahren zu finden.

An der aktuellen Konferenz in Berlin nimmt auch Ronald Lauder teil, der Präsident des World Jewish Congress. Er wirft Deutschland vor, zu wenig für die Suche nach NS-Raubkunst zu tun (wir berichteten). Die Konferenz findet auf Einladung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg statt. Das Geld kommt dabei vor allem aus dem Haushalt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018