SWR3 spielt verrückt“, lautete gestern mal wieder das Motto im dritten Radioprogramm des Südwestrundfunks (SWR). Was passierte da so unfassbar Ungewöhnliches? Ganz einfach: Der Sender brach sein auf lockere Durchhörbarkeit programmiertes Format auf und spielte, was sich Hörer vorab gewünscht hatten. Da folgten auf „Mah Na Mah Na“ Rammstein (bei denen die Zeit gar nicht ausreichte, um alle Wünscher vorzulesen), Vicky Leandros, oder Modern Talking. S päter gab es „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, den Armeemarsch „Preußens Gloria“, gespielt vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr, die Toccata-Version von Geigenpopstar David Garrett, Gregory Porters Jazznummer „Nature Boy“, „Das Lied der Schlümpfe“, viel Metal und immer wieder Klassik von Mozart, Bach oder Chopin. Eine hübsche, unterhaltsame Mischung. Was ist eigentlich so verrückt daran, wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender mit Bildungsauftrag mal das breite Spektrum von Musik abbildet. Das könnte man auch ganz normal finden. Jörg-Peter Klotz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018