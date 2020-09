Verrückte Zeiten

Das Abschlusskonzert des Festivals „Modern Times“ der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Mannheimer Rosengarten war anders geplant: volles Orchester, großer Chor. Unvorstellbar in diesen von der Corona-Pandemie geprägten Zeiten. Am Samstag darf dann aber doch das ganze Orchester auf die Bühne – nur eben nicht gleichzeitig. „Trick 17“ ist das neue Programm betitelt.

Den Anfang macht Igor Strawinskys Konzert für Klavier und Bläser aus dem Jahr 1924. „Ein schräges Stück in verrückten Zeiten“, sagt Pianist Joseph Moog darüber. Neoklassizistische Konstruktion, harmonisch verzerrt und rhythmisch verschoben, Ausflüge in Fuge und Swing – hier ist irgendwie alles drin. Ein bisschen ist die angespannte Konzentration spürbar, doch Chefdirigent Michael Francis hält alles souverän zusammen. Da sitzt jeder Ton und jede Pause. Moogs Spiel ist trotz der spitzen Rhythmen angenehm klangvoll, sofern Strawinsky ihm diese Freiheit lässt.

Schönste Seelennahrung

Die Streicher dürfen dann in der zweiten Hälfte ran, mit Béla Bartóks Musik für Saiteninstrumente (inklusive Klavier und Harfe), Schlagzeug und Celesta. Im ersten Satz erklingt eine Fuge, die mit ihrem chromatischen Thema auf die Zwölftonmusik Bezug nimmt und sich in breitem Klang bis in die Sechsstimmigkeit ausdehnt.

Die Gelöstheit des Orchesters, die man beim Strawinsky noch vermisst hatte, tritt im rhythmisch betonten Allegro ein, in dem Bartók die Streicher in zwei Gruppen gegeneinander anspielen lässt. Nach einem zauberhaften langsamen Satz folgt ein tänzerisches Finale von volkstümlichem Charakter – ganz Bartók. 80 Musiker waren an diesem Abend im Einsatz, 30 von ihnen bei Strawinsky und 55 bei Bartók.

