Verzerrte Wohnungsbesichtigung ausgezeichnet

Die 16. Architekturbiennale dauert bis zum 25. November. Mit dabei ist auch erstmals der Vatikan, der außerhalb der eigentlichen Biennale-Gelände Giardini und Arsenale auf der Insel San Giorgio Maggiore ausstellt. Dort haben zehn Kapellen von zehn unterschiedlichen Architekten aus aller Welt im Schatten der Bäume Platz gefunden. Die Hauptausstellung der Biennale wird kuratiert von den irischen Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara. Dem britischen Architekten und Architekturhistoriker Kenneth Frampton wurde am Samstag der Goldene Löwe für sein Lebenswerk überreicht.

Der deutsche Beitrag greift in der Ausstellung „Unbuilding Walls“ mit Mauern ein gesamtgesellschaftliches und auch aktuell brisantes Thema auf (wie berichtet). „Es macht einem wieder bewusst, was man mitunter im Alltag in Berlin gar nicht so wahrnimmt“, sagte Bundesratspräsident und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller bei der Einweihung des Pavillons. „Ganz besonders macht es einem auch bewusst, dass diese Freiheit, die erkämpft werden konnte, ein großes Geschenk ist, und dass es sich lohnt, jeden Tag auch dafür zu kämpfen.“ Die Ausstellung zeigt unter anderem die städtebauliche Entwicklung auf dem früheren Todesstreifen.

Laut einer Mitteilung der Stadt Mannheim hätten über 150 Gäste aus ganz Deutschland am Freitagabend die feierliche Eröffnung der Ausstellung „Sleeping Beauty – Reinventing Frei Otto’s Multihalle“ besucht. Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, betonte nach einem Rundgang durch die Schau die Notwendigkeit gerade in heutigen Zeiten, Mut zum Experimentieren zu haben.

Kurz sieht Beitrag zum Diskurs

Aus seiner Sicht ist die Multihalle ein kulturelles Erbe, das auch heute noch Maßstäbe setzt und die Menschen inspiriert. Oberbürgermeister Peter Kurz sagte in seiner Eröffnungsrede, dass er die Ausstellung als einen gelungenen Beitrag zum Architekturdiskurs auf der Biennale sieht und beglückwünschte die Kuratoren Sally Below und Georg Vrachliotis. dpa/red

