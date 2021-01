Video-Anleitungen zur Wikipedia-Enzyklopädie

Mannheim.So gut wie jeder kennt und nutzt sie – die freie Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Was manche jedoch vielleicht noch nicht wissen, dass auch jeder an ihr mitarbeiten kann. Insgesamt acht Video-Tutorials erklären in deutscher Sprache wie das geht und was es dabei zu beachten gilt.

Teil 1 dreht sich um das Bearbeiten von Wikipedia-Artikeln und das Anlegen eines Benutzerkontos:

Teil 2 erklärt die Diskussionsseiten, die es zu Artikeln, Benutzern sowie Richtlinien- und Hilfeseiten gibt:

Teil 3 gibt als „Artikelwerkstatt“ einen Überblick über die Formatierung von eigenen Artikeln:

Teil 4 zeigt, wie längere Artikel in sinnvolle Abschnitte untergliedert werden können:

Teil 5 erklärt die verschiedenen Kategorien, nach denen Artikel geordnet werden können:

Teil 6 zeigt, was es bei Quellenangaben und Einzelnachweisen zu beachten gibt:

Teil 7 dreht sich um die Versionsgeschichte eines Artikels, die Änderungen und Beobachtungslisten:

Teil 8 gibt einen Einblick in das Hochladen von frei verwendbaren Bildern:

Quelle: Alle Videos wikimediaDE auf Youtube

