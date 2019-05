Viel Einigkeit am Schluss

Selten stimmen am Ende eines Festivals die Kritiker und die Jury überein, doch als in Cannes am Samstagabend die Goldene Palme an den Film „Parasite“ von Bong Joon-ho ging, waren sich ausnahmsweise alle einig: Der Preis war hochverdient.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals ging der Hauptpreis an einen Film aus Südkorea. „Parasite“ erzählt von einer Familie, die am Rand der

...