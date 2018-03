Viel mehr als der Macher von Michael Jackson

Anzeige

150 Millionen Tonträger sind ein Argument, das nicht zu entkräften ist. So viele Platten soll Quincy Jones allein von jenen drei Alben verkauft haben, die er als Michael Jacksons Produzent zu verantworten hatte. Mit „Off The Wall“(1979), „Thriller“ (1982) und „Bad“ (1987) hatte der Klangmagier großen Anteil daran, dass der „King Of Pop“ zum Mega-Star avancierte. An diesem Mittwoch feiert Quincy Jones – selbst eine Musik-Legende – seinen 85. Geburtstag.

Ohne ihn würden Popsongs heute wohl nicht so klingen, wie sie das tun. Zusammen mit Jackson verwischte „Q“ (so sein Spitzname) die Grenzen zwischen schwarzer und weißer Musik, Pop, Soul, Rock, R & B und Dancefloor. Allein die Dramaturgie des Welt-Hits „Billie Jean“ (1982) verrät die Handschrift des ausgefuchsten Arrangeurs: die sparsame Instrumentierung, das allmähliche Aufbauen von Spannung, der Einsatz von Synthesizer-Riffs, die klingen wie peitschende Bläserakzente einer Swing-Bigband. In allem, was Jones veröffentlicht hat, klingt seine Jazz-Erfahrung durch.

Studien bei Olivier Messiaen

Bekannt wurde er 1951 bis ’53 im Orchester des Vibrafonisten Lionel Hampton. Er spielte im berühmten Trompetensatz neben den zukünftigen Jazz-Giganten Art Farmer und Clifford Brown; im November 1953 trat die Band im Mannheimer Rosengarten auf. Die Europatour machte tiefen Eindruck auf Jones, weil er hier als Afroamerikaner keine Rassendiskriminierung erfuhr.