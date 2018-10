Viel Soul aus dem Norden

Kurz vor seinem 60. Geburtstag am 22. Oktober hat Sänger Stefan Gwildis Station in Mannheim am Europaplatz gemacht, um seine „musikalische Geburtstagstorte“, ein Album mit dem Titel „Best Of: Live und philharmonisch“ mit 17 neu orchestrierten Liedern aus seiner gesamten Karriere vorzustellen. Der Hamburger hat sich seit 2003 mit virtuos übersetzten deutschsprachigen Versionen von US-Songklassikern und charmant angerauter Stimme eine treue Live-Gefolgschaft erspielt – auch in der Hauptstadt des deutschen Souls. Bevor er die nationale Gesangskarriere startete, war der 1979 am Thalia-Theater in Fecht- und Stuntszenen ausgebildete Gwildis in seiner norddeutschen Heimat lange eine musikalische Größe rund um das Schmidt-Theater. jpk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018