Viel Theater um die ganz große Oper

Hohe Beträge für Auslagerung

Bei ausgelagertem Betrieb würden 848 Millionen Euro für die Sanierung anfallen, für Abriss und Neubau 888 Millionen Euro. Nun sorgt das Frankfurter Architekturmuseum (DAM) für eine Versachlichung der Debatte mit einer Schau über 19 vergleichbare Bühnenbauten in Europa, die in den letzten zehn Jahren saniert oder neu gebaut wurden. Im Zentrum der Schau stehen die Frankfurter Bühnen mit Oper (1400 Plätze), Schauspiel (800) und Kammerspiel (180), seit dem Bau des Schauspielhauses 1902 zusammengewachsen. Nach 1945 wurde das beschädigte Haus wiederhergestellt und als Oper genutzt; die Erweiterung des Schauspielhauses folgte etwas später. Seither wurde wenig saniert. Aber die Technik hat sich stark verändert, wie Pläne zeigen. Waren 1902 noch Bühne und Zuschauerraum ähnlich groß, wächst der Bühnenbereich seit den 60ern stetig. Heute gibt es Neben- und Hinterbühnen für wechselnde Bühnenbilder. So sieht der Besucher nur 20 Prozent des Baus, 80 Prozent machen Bühnen, Werkstätten und Verwaltung aus. Ein riesiger Betrieb, und kaum ein Theater ist mit dem anderen vergleichbar.

Das Frankfurter Haus umfasst 84 000 Quadratmeter Fläche, weitere 15 000 Quadratmeter kommen für Probebühnen, Lager und Gästewohnungen hinzu. Es ist einer der größten deutschen Theaterbauten, und die Relation von Größe und Kosten ist für DAM-Chef Peter Schmal entscheidend. Er bemängelt die in Deutschland gern betriebene Kostenverschleierung. So würden die Kosten für ausgelagerte Spielstätten während einer Sanierung oft gesondert aufgeführt – und schon sehe das Ganze besser aus. Die Frankfurter Studie summiert jedoch alles auf.

In Oslo wurde 2008 ein Neubau für Oper und Ballett in einem alten Hafengebiet eröffnet, bei heutigen Preisen würde er 393 Millionen Euro kosten. Aber das Haus ist noch nicht mal halb so groß wie Frankfurt. Die Schau zeigt auch, dass viele Theater nun tagsüber geöffnet sind und zum Beispiel eine Stadtbibliothek beherbergen. Um etwas Ähnliches in Frankfurt einrichten zu können, müsste das Areal um das Haus entrümpelt werden. Derzeit will der Magistrat jedoch nur eine preiswertere Sanierung, so der neue Prüfauftrag. rcl/hut

Donnerstag, 29.03.2018