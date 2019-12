Viele alte Kracher

Die Progressive-Metal-Band Queensrÿche. © Grizzlee Martin

Es ist ein begeisternder Ausflug in die gute alte Zeit. Die Progressive-Metaller von „Queensrÿche“ halten sich beim Gastspiel im MS Connexion nicht lange mit neuen Stücken auf, obwohl die sich im Gesamtschaffen nicht verstecken müssen. Gerade mal vier Songs von den beiden Alben mit dem neuen Shouter Todd La Torre haben die US-Amerikaner mit ins Programm ihrer Tour genommen.

Der Rest ist eine Reminiszenz an die erfolgreichen 80er Jahre mit dem unvergessenen Geoff Tate am Mikro, der vor ein paar Monaten mit seiner eigenen Band ebenfalls die Kolbenhalle begeisterte. Die ist beim Gastspiel seiner ehemaligen Kollegen, von denen Gitarrist Michael Wilton, Schlagzeuger Scott Rockenfield und Bassist Eddie Jackson noch zur Urbesetzung gehören, allerdings deutlich besser gefüllt.

Der Sound ist zum Glück so, dass die vertrackten Melodien und vielen Feinheiten in den Queensrÿche-Songs gut zur Geltung kommen. Der progressiv angehauchte Metal, teilweise sogar mit Elementen einer Rockoper wie bei „Operation: Mindcrime“, sah die Band Mitte der 80er als Vorreiter und stilbildend. Das Konzeptalbum bedeutete den Durchbruch für den Fünfer, zu dem lange Jahre auch Gitarrist Chris de Garmo als songschreibendes Mastermind gehörte.

Zeitreise zurück zu den Wurzeln

Singt Todd la Torre auf den neueren Stücken eher im tieferen Bereich, hat er bei den älteren die Gelegenheit zu zeigen, dass er ein würdiger Nachfolger von Geoff Tate ist. Er schafft locker mehrere Oktaven. Gleich vier Mal bedient sich die Gruppe bei „Operation: Mindcrime“. Neben dem Titelsong ist es vor allem „The Mission“, das im Gedächtnis hängengeblieben ist. Und logischerweise das fetzige „Eyes of a Stranger“ als letzte Zugabe.

Queensrÿche haben noch ganz andere Klassiker drauf. „NM 156“ vom 1984er Album „The Warning“ ist ein erster Vorgeschmack auf die Zeitreise zurück zu den Wurzeln. Bei „Walk in the Shadows“ von der 86er Scheibe „Rage for Order“ fangen die Augen der Fans sehnsüchtig an zu glänzen. Der Knaller „Queen of the Reich“ geht zurück zu den Anfängen und zur ersten EP von 1983. „Silent Lucidity“ steht für einen großen Hit der Band aus den 90er Jahren. tom

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019