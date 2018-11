Viele Grenzüberschreitungen

Wer den Dokumentarfilm „It must schwing! The Blue Note Story“ im Rahmenprogramm des diesjährigen Enjoy Jazz-Festivals verpasst hat, bekommt nun die Gelegenheit, ihn beim Mannheim Musik Film Festival im Cinema Quadrat zu sehen. Eric Friedlers swingender Film über das legendäre Jazz-Label Blue Note Records und die Freundschaft seiner Gründer Alfred Lion und Francis Wolff eröffnet nämlich am 15.

...