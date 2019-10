Viele Lebenswege führen zur Herkunft

Den „Roman des Jahres“ hat nach Meinung der Preisjury Sasa Stanisic geschrieben. Im Frankfurter Römer wurde der Schriftsteller für sein Buch „Herkunft“ am Montagabend mit dem Deutschen Buchpreis geehrt. Zur Begründung hieß es: Der Autor zeige, dass erst die Fiktion die Herkunft wirklich klären könne; das Buch sei „ein Roman eines Europas der Lebenswege“.

Stanisic, der bosnischer Herkunft ist, sagte als Reaktion auf die Auszeichnung, er freue sich sehr – allerdings werde die Freude dadurch getrübt, dass Peter Handke, der als Sympathisant Serbiens aufgetreten ist und „literarische Lügen“ verbreitet habe, den Nobelpreis für Literatur erhalten habe. Stanisics Buch basiert auf dem Lebensweg des Autors, der als bosnischer Flüchtling nach Deutschland kam und einige Jahre in Heidelberg lebte. Kindheitslandschaften verbindet es mit der Gegenwart, erzählt von Reisen in die alte Heimat und von den Erfahrungen als Jugendlicher in der neuen. Stanisic hat schon mehrere Preise gewonnen, 2013 war er Mannheimer Stadtschreiber-Stipendiat.

Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen. Er hat den renommierten britischen Booker Prize zum Vorbild und soll dem Medium Buch mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Die Jury hat den Auftrag, den „besten Roman des Jahres“ auszuzeichnen, wobei die zur Wahl stehenden Bücher deutschsprachiger Autorinnen und Autoren Herbst- und Frühjahrstitel gleichermaßen umfassen.

Aus Vorschlägen der Verlage – dieses Jahr 173 – wählte die Preisjury, die Kritiker und Branchenvertreter vereinigt, zunächst für die „Longlist“ 20 Bücher aus; später wurden die zur Wahl stehenden Titel auf sechs reduziert – die „Shortlist“. Wer es auf die Kurzliste schafft, hat schon mal 2500 Euro gewonnen, der eigentliche Preisträger erhält 25 000 Euro. In der Regel werden die prämierten Bücher Verkaufserfolge. Im Vorjahr gewann Inger-Maria Mahlke den Preis mit ihrem Buch „Archipel“. In diesem Jahr machte der Preis auch deshalb von sich reden, weil ungewöhnlich viele Erstlingswerke nominiert waren – und zuletzt auch wegen eines Schriftwechsels der beiden Buchhändler im Preisgericht.

Darin war davon die Rede, dass die Auszeichnung eines bestimmten Titels verhindert werden müsse, weil das Buch schwer an Kunden zu bringen sei. Beobachter meinten, das schädige die Auszeichnung, weil es zeige, dass nicht die literarische Qualität den Ausschlag gebe. tog

