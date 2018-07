Viele magische Momente

Anzeige

„Bitte nicht erschrecken! Ich werde jetzt ganz langsam meinen Bart abnehmen“, sagt einer der drei Methusalems, die von sich behaupten „Wir waren hier, bevor die Welt entstand“. Wann und wie die Welt geschaffen wurde, erzählen die Schöpfungsmythen.

Die drei Puppenspieler Eva Kaufmann, Alexandra Kaufmann (bekannt als Kaufmann & Co.) und Gyula Molnár, eine Koryphäe des Fachs, haben in diesen literarischen Urgründen gewildert und präsentieren das Stück „Drei Bärtige“ zum Abschluss der Mühlenfestspiele in Kochertürn.

Aus den dunklen, ozeanischen Tiefen der Zeit tauchen die drei Alten am Anfang auf, nähern sich schwankend ihrer eigenen kleinen Schöpfungsgeschichte. Sein Volk hat sich das Trio selbst geschnitzt, harte Arbeit, die Hände sind noch voller Splitter, sagt einer und hält seine völlig unversehrten Handflächen dem Publikum entgegen. Sind die im Laufe der Zeit verheilt oder haben wir es mit notorischen Lügern zu tun?