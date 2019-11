Viele reizvolle Details

Mit einem Meister der Pianisten-Elite begann die Musikalische Akademie Würzburg ihre neue Konzertreihe. Der Russe Grigory Sokolov befasste sich mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms.

Über weite Strecken kennzeichnete sein Interpretationsstil ein ruhiges Hineinversetzen in die tiefen Gründe der Klavierstücke op.118 und op.119 von Brahms. Kein Donnern und kein romantisches Aufbegehren taten sich auf.

Die erhabene Versenkung in die zur Meditation neigende Musik provozierte nicht den Rausch der Sinne, verführte nicht zu einem spektakulären pianistischen Feuerwerk. Die schier endlosen Monologe verlangten vom Publikum eine enorme Portion Vertiefung, pendelnd zwischen Zartheit und Wüten, zwischen Ausbrüchen und innerer Verschlossen-heit.

Sokolov zeigte sich begabt mit feinstem Gehör und dezentem Pianissimo. Man erlebte Schönheit in völliger Selbstvergessenheit. Der Pianist bewahrte den Blick ins Innere der Komposition.

Beinahe altersweise

Sein beinahe altersweises Brahms-Spiel hörte sich ungemein reif an, ist doch Brahms ein Romantiker und als solcher bisweilen lyrisch, bisweilen dramatisch, aber auch weniger gedämpft in seiner Emotionalität, jedenfalls so, wie ihn Sokolov verstand.

Er näherte sich dieser Musik mit großer Lust am Ausspielen reizvoller Details. Trotz seiner streckenweise versonnenen Interpretationshaltung führte der Pianist den Hörer mit gewisser Strenge durch die Intermezzi, durch die Ballade und die Rhapsodie. In den Klavierstücken op.119 offenbarte sich des Pianisten grüblerisch-differenzierte Klavierkunst, liebevoll bis in jeden Akkord hinein ausgeleuchtet.

Man vernahm das Glück eines sinn-reichen, nachgerade poetischen Rückblicks.

Völlig anders verhielt es sich mit Sokolovs Mozart-Verständnis. In der Fantasie mit einer Fuge für Klavier C-Dur KV 394, ganz aus dem Geist des Barock entstanden, im Rondo a-Moll KV 511 und in der beliebten Sonate A-Dur mit dem türkischen Marsch KV 331 jonglierte er dynamisch mal überbordend mal filigran. Statt nach klassisch ausgewogenem Muster schielte Sokolov mehr auf die Romantik, so dass dieses Stilverständnis sich unter seinen Händen uneinheitlich dargestellt hatte.

Mit Zugaben geizte Sokolov nicht, konnte er doch einmal mehr zeigen, welches vielfältige Repertoire aus seinen Fingern fließen kann.

