Vielfältig, furchtlos und unabhängig

Catherine Deneuve lässt sich schwer einordnen. Ihr Wesen gibt Rätsel auf und darauf legt Frankreichs Leinwandstar auch Wert. Sie suche immer nach dem Gegenteil dessen, was erwartet werde, sagte sie in einem ihrer wenigen Interviews. Damit hat sie nicht nur vor der Kamera überrascht und provoziert. Zuletzt sorgte die Schauspielerin, die heute ihren 75. Geburtstag feiert, mit ihrer Warnung vor der Metoo-Debatte für Aufsehen.

An mehr als 100 Filmen mitgewirkt

Wer ist Catherine Deneuve? Diese Frage stellten französische Medien nach ihrem umstrittenen Gastbeitrag in der Tageszeitung „Le Monde“ Anfang Januar, in dem der Filmstar und weitere Frauen in der Metoo-Debatte vor dem Klima einer totalitären Gesellschaft warnten. Darin hieß es, Vergewaltigung sei ein Verbrechen. Flirten aber sei kein Delikt und Galanterie auch keine chauvinistische Aggression.

Die gebürtige Pariserin hat in mehr als 100 Filmen mitgewirkt. Dabei hat sie es geschafft, sich auf kein Genre festzulegen. In dem Psychothriller „Ekel“ von Roman Polanski spielte sie eine Schizophrene, für Luis Buñuel eine Hobbyprostituierte in „Belle de Jour – Schöne des Tages“ und in „Begierde“ eine lesbische Vampirin.

Die instinktive Sehnsucht nach etwas anderem habe sie zu unkonventionellen Drehbüchern geführt, sagte die preisgekrönte Schauspielerin der Wochenzeitung „Die Zeit“. Im Herbst vergangenen Jahres kam „Tout nous sépare“ von Thierry Klifa ins Kino. Darin spielt Deneuve an der Seite des französischen Star-Rappers Nekfeu.

Ihr ganzes Leben lang habe sie versucht, so weit wie möglich zu gehen, erklärte Deneuve vor Jahren. Jedoch nicht, um zu provozieren, sondern aus Neugierde. dpa

