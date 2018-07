Vielfalt ist Trumpf

Anzeige

Mannheims kleinstes Kulturzentrum, das Einraumhaus am Alten Messplatz, verwandelt sich in einen Musikclub: Die Kunstbühne in der Dammstraße 1(gegenüber der Alten Feuerwache) präsentiert von diesem Samstag an fünf Wochen lang ein breitgefächertes Konzertprogramm mit Rock, Jazz, Elektronik, Folk und Reggae. Mehr als zwanzig Bands treten in dem geheimnisvoll anmutenden schwarzen Quader auf. Konzerte gibt es fast an jedem Abend, jeweils ab 19 Uhr.

Was – bei freiem Eintritt – geboten wird, ist äußerst abwechslungsreich: Punk aus Argentinien etwa mit der Band Korso Games (7. August) oder Geräuschrock aus der Schweiz von The Hathors (9. August). Psychedelische Klänge verspricht die texanische Truppe The Well (16. August), während Autoboneco aus Brasilien (26. August) experimentellen Folk-Rock mit einer Multimedia-Performance nach Mannheim bringen.

Auftakt mit Electro-Klängen

Das Eröffnungskonzert an diesem Samstag bestreiten der Trompeter Julian Maier-Hauff und Freunde aus Freiburg. Ihre Synthesizer-Klänge und Electro-Beats laden ein zum Tanzen. Am Sonntag, 22. Juli, gibt’s ein Kinderprogramm: Um 16 Uhr ist das Junge Nationaltheater mit dem Stück „Bei Flora unterm Sofa“ zu Gast. Um 18 Uhr singen Horst und Harry „revolutionäre Kinderlieder“.