Vielfarbig schillernd vor Kreativität

Das neue Jahr beginnt mit einer traurigen Nachricht für alle Popfans in der Region. Der Mannheimer Musiker Michael Bundt (Bild von 1977) ist, wie seine Lebensgefährtin Silke Hauck dieser Zeitung am Dienstag mitteilte, am 27. Dezember gestorben. Er wurde 70 Jahre alt. Die Todesursache sei noch unklar, erklärte die Sängerin, die von Bundt seit mehr als 20 Jahren gemanagt wurde.

