Vielseitiger Filmemacher

Filmemacher Rudij Bergmann verbindet seine Arbeit stets mit seiner Wahlheimat Mannheim: „Diese Stadt ist kulturell einfach interessant“, sagt er. „Ich lebe hier gerne. Das beweist man, indem man das nicht nur sagt, sondern etwas tut.“ Von Mannheim aus, wo er seit 32 Jahren lebt, habe er viele Filme realisiert und war bestrebt, das Nationaltheater, die Kunsthalle, die Reiss-Engelhorn-Museen oder die Synagoge gleichzeitig international zu verknüpfen.

Kulturelles kennt der Filmemacher Rudij Bergmann aus seinem Elternhaus. Der Vater ist Musiker. Aber Bergmann weiß nicht recht, ob ihn diese Einflüsse zu seinem Beruf geführt haben. „Es war mehr über Ecken und Kanten“, erinnert er sich. Eher eine Prägung, die mit der Lektüre von Karl May und Heinrich Heine anfing. „Dass Heine am gleichen Tag wie ich geboren ist, könnte schon ein Omen sein“, sagt Bergmann, der am 13. Dezember seinen 75. Geburtstag feiert, lächelnd. 1943 ist er in Bad-Godesberg geboren, die Mutter führt ein Geschäft, das der Junge einmal übernehmen soll.

Doch der studiert lieber Sozialpädagogik und trifft irgendwann mit den „Naturfreunden“ zusammen, die für eine soziale Gesellschaft und die Entfaltung einer fortschrittlichen Kultur eintreten. Hinzu kommt, dass sein jüdischer Stiefvater sein Interesse für jüdische Themen schärft. Bergmann schreibt Gedichte. Seine Texte gegen den Militärputsch in Chile werden 1974 mit dem einmalig ausgelobten „Pablo Neruda Preis“ geehrt. Und Hans Werner Henze vertont sein Gedicht „Dieser chilenische Sommer war süß“.

Kulturredakteur beim SWR

Mittlerweile ist der Autor über Dreißig, schreibt Kunstartikel und wird 1976 Mitarbeiter bei den „Stuttgarter Nachrichten“. „Das war der Kick für alles“, sagt er. Die Sozialarbeit gibt er auf, wechselt 1979 zum Fernsehen des SDR, des Süddeutschen Rundfunks, ist in Kunsthäusern wie Theatern zu finden und macht sich als Journalist und Kritiker einen Namen. Seit 1986 lebt er in Mannheim, weil er im damaligen SDR, der später zum Südwestrundfunk (SWR) wurde, die Kulturredaktion mit entwickeln wollte. Obwohl anfangs das (gesprochene) Wort die Hauptrolle spielt, verbindet Bergmann es bald mit dem Bild, schreibt Drehbücher und führt Regie. Das Resultat sind TV-Dokumentationen über Max Beckmann, Marie-Jo Lafontaine, Katharina Sieverding. Aber das sind nur wenige Beispiele seines Schaffens.

Bergmann gewinnt internationalen Ruf. Den Maler Neo Rauch begleitet er bei seiner Ausstellung im Metropolitan Museum nach New York, berichtet über den Documenta-Künstler Wolf Vostell, der in Berlin, Paris und Spanien lebt, oder feilt an Filmvorhaben, die spielerisch an Kunst heranführen. „Schöne und Bildende Künste haben eine klare Zielrichtung“, sagt Bergmann, „für mich sind sie Bildungsprogramm.“

Und seine Zielsetzung geht auf. Der Filmemacher konzipiert, realisiert und moderiert die Kultsendung „BERGMANNsART“. Dreizehn Folgen werden gedreht. Dazu kommt die Zusammenarbeit mit dem deutsch-französischen Kulturkanal Arte und die „Highlights“, wie er sie selbst nennt: „Nackt ist die Kunst“, ein Vierteiler, den er über berühmte Akte von der Renaissance bis zur Gegenwart dreht.

Es gibt mehrere Premieren. Darunter in Mannheim. Und überall ist der Andrang groß. Bergmann versteht sich nicht nur hier als Nachforscher. Der „Leonardo-Code – Vom Leben und Wirken des geheimnisvollen Mannes aus Vinci“, der 2007 unter seiner Regie entsteht, zeigt ihn abermals als großen Spurensucher. Seine Dokumentation ist am 26. Dezember im Sender „Phoenix“ wieder zu sehen. Morgen kann man ihn im Radio in der Reihe „Kurpfälzer Köpfe“ um 16.30 Uhr auf SWR 4. (UKW 104.1) hören. Am Donnerstag feiert Rudij Bergmann dann seinen Geburtstag. „Nur im Kreis der Familie“, bevor er nach Riga reist, um einen Vortrag über den jüdischen Künstler Boris Lurie zu halten. Und ab Januar hat er den Maler André Butzer in Los Angeles vor der Kamera.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018