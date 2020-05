Längst war das Mozartfest 2020 in Würzburg in trockenen Tüchern und Intendantin Evelyn Meining war mit ihrer Geschäftsführerin Katharina Strein und dem gesamten Team schon mitten in den Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2021. Doch dann der Schrecken, der vor allem die Kulturschaffenden in Schockstarre versetzte. Die Corona-Pandemie schlug erbarmungslos zu und ließ auch das ambitionierte Mozartfest-Programm 2020 mit über 75 hochkarätigen Programmpunkten mit über 100 Verträgen mit Musikern und Orchestern zur Makulatur werden.

Neu gedachtes Mozartfest

Beim Pressegespräch im Hotel „Rebstock“ mit Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Kulturreferent Achim Könneke zeigten sich die Verantwortlichen ganz im Sinne des diesjährigen Mottos „Widerstand. Wachsen. Weitergeben“ kämpferisch und hoben wagemutig ein quasi drittes, neu gedachtes Mozartfest mit 43 Veranstaltungen vom 9. bis 27. Juni aus der Taufe.

Ein dem Umständen entsprechend mit heißer Nadel, aber viel Herzblut gestricktes Programm, das als Vorabdruck schon im Pressegespräch vorgestellt wurde, setzt bewusst nicht nur auf digitale Formate.

Orchestermusik

Im Mittelpunkt stehen vier echte Live-Erlebnisse mit Orchestermusik und Publikum am 24. und 25. Juni mit der Kammerakademie Potsdam und dem „Orchester im Treppenhaus“ im Vogel Convention Center und am 27. Juni mit der Berliner „lautten compagney“ in der „Blauen Halle“ der va-Q-tec AG.

Beide Räume bieten, so unisono Meining und Schuchardt, bei Einhaltung der Abstandsregeln deutlich mehr Platz, als es die in Bayern geltende pauschale Vorgabe von maximal 50 Besuchern für kulturelle Veranstaltungen vorsieht.

Nicht nur in diesem Punkt sieht die Intendantin die Kulturschaffenden und Politiker gefordert: „Kultur ist systemrelevant. Nicht nur Baumärkte, Friseursalons und Biergärten“. Für OB Schuchardt ist noch nicht das letzte Wort gesprochen; „50 plus“ ist für ihn eine Verhandlungsbasis. „Sehr geholfen“ haben nach Meining bei der Planung die jetzt vereinbarten Auftritte des Musik-Lastwagens „Blauer Eumel“, die nüchterne Würzburger Hinterhöfe musikalisch erblühen lassen. Zudem sind einige Radiokonzerte im Weißen Saal der Würzburger Residenz geplant, die später ausgestrahlt werden.

Kreativ und fantasievoll

Im neuen Programmheft gibt die Intendantin in ihrem Willkommensgruß trotz des „Schocks in Kunst und Kultur“ zu bedenken: „Aber ist es nicht vor allem die Kunst, die flexibel ist, kreativ, spontan und fantasievoll, die aus Reibung an Widerständen Neues schafft?“

Ganz in diesem Sinne können sich Zufallsgäste auf Überraschungs-Balkonkonzerte am 20. Juni von 11 bis 17 Uhr mit Christoph Eß und seiner Formation „german hornsound“ freuen. Video-Livestreams sind auf www.br-online.de zu hören, und eine „Lange Musiknacht“ gestalten am 9. Juni Kammermusikensembles aus dem Kaisersaal und das Münchner Rundfunkorchester in kleiner Besetzung am 21. Juni mit Reinhard Goebel, Artiste étoile 2020.

Nicht fehlen wird das MozartLabor vom 13. bis 16. Juni mit den per Livestream übertragenen Podien, Lectures und musikalischen Rahmenveranstaltungen.

Kartenreservierungen und Auskünfte zum Programm 2020 gibt es von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr unter Telefon 0931/372336. Wartelisten sind nach Geschäftsführerin Strein nicht ausgeschlossen: „Diesmal müssen auch die Besucher flexibel sein“.

Den aktuellen Stand der „dynamischen“ Planung gibt es auf der Website des Würzburger Mozartfests unter www.mozartfest.de nachzulesen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020