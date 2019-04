Vier Frauen ohne Scheu vor Stilgrenzen

Mannheim.Die nächste Ausgabe von „Jazz im Quadrat - Hautnah“ wird gleich in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Zum einen tritt in der Konzertreihe, die diese Zeitung gemeinsam mit dem Mannheimer Musikclub Ella & Louis im Keller des Rosengartens veranstaltet, an diesem Freitag um 20 Uhr ein Bläserquartett auf. Ein solches Besetzungsformat - ohne Rhythmusgruppe - ist im Jazz nicht gerade alltäglich. Dass die Formation aus vier Frauen besteht, ist zudem (noch immer) eine Seltenheit. Und dann versprechen die Instrumentalistinnen eine Weltpremiere: die Uraufführung ihres neuen Bühnenprogramms.

Vor kurzem erst, im Januar, haben Hannah Maradei Gonzalez (Trompete, Flügelhorn), Karoline Vogt (Posaune), Gesa Marie Schulze (Alt-, Sopransaxofon, Flöte) und Ricarda Hagemann (Baritonsaxofon) ihr Debütalbum „No.1“ vorgelegt. Dessen Programm wollen Jazzabella erweitern und ausbauen, wie die Band im Gespräch mit dieser Zeitung ankündigt. „Wir werden einige neue Stücke spielen, die unser Publikum noch nicht kennt“, verspricht Ricarda Hagemann.

Der - offene- stilistische Rahmen bleibt aber erhalten: Jazzabella präsentieren eine attraktive Mischung aus Jazz, Pop und klassisch geprägter Kammermusik. Expressive Improvisationen treffen da auf durchdachte Kompositionen, tanzbare Funk-Grooves und Latin-Rhythmen auf komplexe Stimmführungen und dissonante Reibungen.

Video Lokales 5. Newcomer-Wettbewerb "Hautnah": Jazzabella - "Aketeobba" Vom 18. Februar bis 3. März 2019 können Sie im Morgenweb abstimmen, welche von drei Bands im neuen Mannheimer Jazzclub "Ella & Louis" am 5. April auftritt. (Rechte: Jazzabella) Vom 18. Februar bis 3. März 2019 können Sie im Morgenweb abstimmen, welche von drei Bands im neuen Mannheimer Jazzclub "Ella & Louis" am 5. April auftritt. (Rechte: Jazzabella)

Das kommt nicht von ungefähr. Karoline Vogt hat klassische Musik studiert, ihre Kolleginnen absolvierten den Jazzstudiengang an der Mannheimer Musikhochschule. Dort trafen sich alle vier und gründeten im November 2016 das Ensemble. Saxofonistin Gesa Marie Schulze war die Initiatorin. „Das Menschliche stand zunächst im Vordergrund“, berichtet sie vom guten Verständnis mit ihren Kolleginnen.

Die Kombination der verschiedenen Charaktere habe ihr gefallen. „Und dass wir vier Frauen sind“, ergänzt sie, „fand ich spannend“. Außerdem sei jede der Musikerinnen in der nach wie vor männlich geprägten Musikszene eine Rarität auf ihrem Instrument. Das habe den Reiz noch erhöht.

Schulze räumt ein, dass aber auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle gespielt hätten. Als Walking Act (also mobile Band) mit vier Frauen habe man viele Möglichkeiten, aufzutreten, etwa auch bei Firmenveranstaltungen oder Galas. „Aber“, stellt die Saxofonistin klar, „wir betrachten uns ganz klar als Künstlerinnen.“

Dass dabei Humor auch zum Zuge kommen darf, kommt den Musikerinnen durchaus entgegen. „Humor spielt eine wichtige Rolle“, erklärt Karoline Vogt. „Blasinstrumente machen ja manchmal komische Geräusche“, bekennt Ricarda Hagemann. „Wir müssen manchmal selber lachen“, ergänzt Hannah Maradei Gonzalez: „Aber wir sind keine Comedy-Band“, betont sie.

Schnell steht bei unserem Gespräch die Frage im Raum, ob die Jazzabella-Mitglieder negative Erlebnisse mit männlichen Musikern gehabt haben. Von sexuellen Belästigungen gibt es nichts zu berichten. Aber von anderen Benachteiligungen: Ricarda Hagemann ärgert sich darüber, dass Frauen von Kollegen schon mal die Befähigung als Instrumentalistin abgesprochen bekämen. Gonzalez spricht ein anderes Problem an: mangelnde Kinderbetreuung. „Kindergärten sind nicht für Musikerinnen gemacht. Gerade abends, wenn wir Auftritte haben, müsste es Angebote geben“, wünscht sie sich.

Gleichwohl möchte das Ensemble nicht permanent mit dem Etikett „Frauenband“ versehen werden. „Wir arbeiten daran, musikalisch so gut zu sein, dass man nicht darüber spricht, dass wir Frauen sind“, lautet das selbstbewusste Credo von Hagemann. Und dafür steuern alle Mitglieder gleichermaßen Kompositionen bei. „Wir sind eine demokratische Band“, erklärt die Baritonsaxofonistin, und alle stimmen zu.

Einigkeit besteht auch über das Motto der Gruppe. Der 1980er-Jahre-Hit „Girls Just Wanna Have Fun“ von US-Popstar Cyndi Lauper ist nicht ohne Grund im Repertoire von Jazzabella. „Mädchen wollen einfach nur ihren Spaß“ - das passt ideal zu dieser Band. Sie wird bei „Jazz im Quadrat“ mit Sicherheit dafür sorgen, dass sich die gute Laune auch auf ihr Publikum überträgt.

