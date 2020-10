Vier schwarze Körper in einem weißen Quadrat

Auf einer weißen quadratischen Fläche liegen vier Performerinnen in dunklen Ganzkörpertrikots auf dem Rücken. Drei liegen im rechten vorderen Eck, die vierte liegt links hinten ihnen gegenüber. Im abgedunkelten Saal vom Mannheimer Eintanzhaus ist ein Grundrauschen zu hören, ein elektronisches Summen.

Langsam heben die Tänzerinnen ihren Oberkörper und bilden einen Bogen. Heben und senken ihren Brustkorb oder auch mal nur den Kopf. Bald erweitern sie ihr Bewegungsspektrum und stützen sich auf ihren Unterarmen auf, ihre Knie leicht angezogen. Jetzt können sie sich fortbewegen, ihre Richtung ändern und sich aufeinanderzubewegen. Immer aber halten sie die Rückenlage bei, aufgestützt auf ihren Unterarmen. Daraus ergibt sich ein seltsames Bewegungsbild, ein graphisches Muster auf dem weißen Quadrat. Denn die schwarzen Körper verändern ihre Dynamik, mal schneller, mal langsamer formieren sie sich auf dem Quadrat zu einer Gruppe, die sich aller Richtungen am Boden auf dem Rücken bedient. Wie ausgerichtet an den Körpern, schichtet sich dazu der elektronische Sound, schwillt an oder ab und variiert seine feine Grundrhythmik.

Abgestützt auf den Unterarmen

„Vis Motrix“ ist die Kraft des Bewegers. Ein Begriff, der auf den deutschen Naturphilosophen Johannes Kepler (1571-1630) zurückgeht, der den Planeten eine göttliche Kraft zusprach. Für die in Bonn ansässige Tanzkompagnie Cocoon Dance und ihrer Choreographin Rafaele Giovanola wird die Idee Keplers zu einer minimalistischen Performance verdichtet. Und genau darin erlangt die Bonner Kompanie immer wieder Meisterschaft. Schon vor zwei Jahren, 2018, zeigte sie im Mannheimer Eintanzhaus mit drei Tänzern in „Momentum“, wie man den Beat langsam in den Körper aufnimmt, um in Resonanz zu treten mit sich und den anderen. Auch hier ging es um ein physikalisches Prinzip von Klang und Körper.

In „Vis Motrix“ laufen die vier Performerinnen weiterhin in Rückenposition und abgestützt von den Unterarmen, aber sie variieren das Spiel ihrer Beine, sie heben das Becken, bäumen sich auf und sie schwingen ihren Körper nach vorne über die Knie bis in den Stand.

Sie wirken wie schlingernde Gewächse, die immer wieder nach hinten auf den Rücken fallen, um von da wieder nach vorne zu schwingen in den taumelnden Stand. Hier zeigen die Performerinnen nicht nur eine unglaublich tänzerische Bewegungsleistung, sondern erzeugen insgesamt einen mehrdeutigen Effekt. Denn das gesamte Bewegungsspiel der dunklen Körper auf weißem Grund im Bund mit dem Sound ist ein graphisches Gesamtkunstwerk.

Gleichzeitig gelingt es Giovanola, der eigenartigen Bewegungsqualität eine mythische Dimension einzupflegen. Denn vielleicht sind die vier Rückenläuferinnen odysseische Sirenen, die auf ihrem Felsen Ausschau halten nach Seefahrern und dabei ihren betörend eigentümlichen Gang exerzieren.

