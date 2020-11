Virtuos über Stilgrenzen hinweg

Wer mit Solo-Platten expressiver Saiten-Artisten an der Gitarre aufgewachsen ist, wird über Daniel Stelter staunen. Der 43-Jährige ist alles andere als ein Joe Satriani oder Yngwie Malmsteen. Heimlich, erstaunlich still und leise hat sich der jungenhaft wirkende 43-Jährige in die erste Garde der deutschen Bediener-Gitarristen gespielt. Seinen Stellenwert unterstreicht allein schon die

...