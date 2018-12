Virtuoser Zeitsprung

Ein halbes Jahrhundert ist es her, als Uli Jon Roth mit seinem Quartett namens Blue Infinity seinen allerersten Auftritt bestritt. Gerade mal 13 war er damals, und eines der Stücke, welches der spätere Scorpions-Gitarrist und Rock-Visionär an jenem Tanzabend für Jugendliche spielte, war „Apache“ von der britischen Band The Shadows. Hierher, in den Mannheimer 7er Club und zu einem Zeitpunkt, an dem sich seine Bühnenpremiere auf den Tag genau zum 50. Mal jährt, hat Roth eben jenes Instrument mitgebracht, das er damals in Händen gehalten hatte – und er spielt: „Apache“.

Streifzug durch die Biografie

Es ist ein fast schon rührend sympathischer Moment in einem famosen Jubiläumskonzert, das der 63-jährige Saiten-Virtuose mit seiner hervorragenden fünfköpfigen Band (darunter Gitarrist Niklas Turmann, der im Wechsel mit Roth auch für das Gros der Gesangparts verantwortlich ist) in dem sehr gut gefüllten Club gibt. Mit drei Stunden Spieldauer setzt Roth dabei zu einem ausgedehnten Streifzug durch seine musikalische Biografie an – angefangen mit der „Sky Overture“, bei der er seiner selbst entwickelten siebensaitigen Sky-Gitarre einen in brillanten Klangfarben und -formen funkelnden Kometenschweif entlockt.

Einen guten Teil des Programms bilden Stücke aus der Hardrock-Historie der Scorpions, die Roth als Gitarrist und Songschreiber von 1973 bis 1978 entscheidend prägte - darunter „Sun In My Hand“ , „The Sails Of Charon“ und das großartig ungestüme „We’ll Burn The Sky“. Prominent vertreten ist ebenso das Repertoire von Roths 1978 gegründeter, progressiver Rock-Band Electric Sun – etwa mit dem fauchenden „Indian Dawn“ oder dem dramatischen Opus „Enola Gay (Hiroshima Today?)“.

Mit „Don’t Tell The Wind“ und „Eastern Sun“ würdigt er zudem das Schaffen seines dieses Jahr verstorbenen Bruders Zeno. Und schließlich ist es das Werk einer anderen Gitarrenlegende – Jimi Hendrix’ „All Along The Watchtower“ – mit dessen Adaption und „Little Wing“ Roth und seine Band zum furiosen Schlussspurt ansetzen. mav

