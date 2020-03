Visionär des Jazz-Pianos

Der letzte Überlebende des legendären John-Coltrane-Quartetts ist tot: Jazz-Pianist McCoy Tyner sei im Alter von 81 Jahren gestorben, hieß es am Freitag unter anderem auf seiner Webseite und seinem Facebook-Profil. Der in Philadelphia geborene Musiker und Komponist zählt zu den wichtigsten Vertretern seines Instruments, die in den 1960er Jahren den Durchbruch zu Weltruhm schafften. Beeinflusst von Thelonious Monk, Art Tatum sowie seinen direkten Lehrmeistern Bud und Richie Powell befreite der Visionär in diesem Jahrzehnt das Pianospiel aus den Zwängen der Bop-Klischees.

Zuletzt 2010 in der Region

So avancierte er zu einem der „einflussreichsten Pianisten in der Geschichte des Jazz“, wie die „New York Times“. schreibt. Zuletzt gastierte Tyner 2010 in der Region, beim Enjoy-Jazz-Festival im Ludwigshafener Pfalzbau, davor 2007 in der Heidelberger Stadthalle. In Mannheim spielte die Jazz-Ikone unter anderem 1980 im Rosengarten und 2004 in der Alten Feuerwache, ebenfalls im Rahmen von Enjoy Jazz. Festivalleiter Rainer Kern zeigt sich über den Tod des fünffachen Grammy-Gewinners auf Anfrage „sehr, sehr traurig. McCoy Tyner war ein Gigant des Jazz und großer Erneuerer, ein freundlicher und sehr zugewandter Mensch. Ich bin froh, dass ich ihn persönlich kennenlernen durfte, und wir alle können uns glücklich schätzen, dass er nicht nur einmal in unserer Region live zu hören war. Ich höre schon das ganze Wochenende seine Platten – vor allem ,The Real McCoy’ „und sobald es dunkel ist wieder ,Nights Of Ballads & Blues’.“ jpk/gespi/dpa

