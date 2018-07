Visionärer Poet und selbst ernannter Geistesfürst

Anzeige

In diesen Anverwandlungen und auch in etlichen frühen Gedichten zeigt sich eine ungewöhnliche Sensibilität und elegante Formenvielfalt. Avantgarde-Komponisten wie Schönberg und Webern haben einige Poeme aus dieser Zeit vertont. In Georges „Jahr der Seele“ (1897) finden sich Verse, die den Werdegang des Autors vorwegzunehmen scheinen: „des sehers wort ist wenigen gemeinsam/ Schon als die ersten kühnen wünsche kamen/ In einem seltnen reiche ernst und einsam/ erfand er für die dinge eigne namen“. Ob die „kühnen wünsche“ ein Hinweis auf Georges latente Homosexualität sind, lässt sich nicht sagen.

Stefan George inszeniert sich als Dichter für die wenigen Auserwählten, die bereit sind, ihm bedingungslos zu folgen. Der Soziologe Max Weber, der George 1910 in Heidelberg persönlich kennenlernte, entwickelte nach dieser Begegnung seine Theorie der „charismatischen Herrschaft“ und beschrieb den George-Kreis – allerdings wertfrei – als Sekte. Seit Mitte der 1920er Jahre führte der kränkelnde George, der nie einen Brotberuf ausübte, ein Nomadenleben mit wechselnden Wohnsitzen bei Freunden, bevor er am 4. Dezember 1933 in Minusio im Tessin starb.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.07.2018