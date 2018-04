Visuelle Klangewalt

Anzeige

Es ist kühl im Gewölbekeller der Alten Weinfabrik in Heidelberg: Vier Leinwände stehen nebeneinander an der Wand, Projektoren zeigen Videoaufnahmen der mittlerweile leerstehenden ehemaligen Firmenzentrale der Heidelberger Druckmaschinen. In der Mitte des Raumes: ein Geiger, neben ihm seine Mitspieler an Schlagwerk, Pedal-Steel-Gitarre und Computer. Sie sind alle Teil der Konzertinstallation von Philipp Ludwig Stangl, Professor an der Musikhochschule Mannheim.

In Wechselwirkung mit den Videos auf der Leinwand tragen die Musiker ihre eigene Komposition vor. Während auf der Leinwand die Bilder des gefilmten Raumes immer wieder in anderen Formationen zusammengesetzt werden, wechselt auch die Musik von tiefen lang anhaltenden Tönen zu schrillen, ja beinahe hysterischen Klängen. Doch nicht nur das Bild bestimmt den Klang, denn sowohl Geiger als auch Schlagzeuger können ihrerseits den Lauf des Videos mit Sensoren an Arm und Instrument beeinflussen. Für die gut 100 Gäste, die in die Weinfabrik gekommen sind, erfordert das Zuhören große Aufmerksamkeit. Es ist nicht einfach, die Beziehung von Bild und Ton auszumachen, die visuelle Klanggewalt zu verstehen. Doch wer sich konzentriert, dem öffnen sich ganz neue Perspektiven. tge