Vitaler Aufbruch

Vier Architekturstudenten gründeten 1905 in Dresden „Die Brücke“. Was Ernst Ludwig Kircher, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff begannen, gehört zu den unbestreitbar wichtigsten Ereignissen im nationalen und international Kunstgeschehen des 20. Jahrhunderts. Eine Revolution und ein Aufbruch in die moderne Realität. Mit der Künstlergruppe „Die Brücke“ setzte in Deutschland eine Bewegung ein, die man als Expressionismus bezeichnete. Zugleich war sie Ausdruck eines neuen Lebensgefühls, dem sich bald Schriftsteller, Komponisten oder Dichter anschlossen. Auch wenn sich die „Brücke“-Künstler nicht als sozialrevolutionäre Vereinigung begriffen, wollten sie doch im Ästhetischen provozieren, den selbstzufriedenen Bürger der Wilhelminischen Epoche aus seiner starren Behaglichkeit scheuchen. hub

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018