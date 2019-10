Völlig neues Klangerlebnis

Wie Treibstoff für den Elan Vital des 21. Jahrhunderts wirken die Kompositionen, die sich die Würth Philharmoniker zum Auftakt der Spielzeit 2019/2020 im Carmen Würth Forum mit Carl Maria von Weber (1786-1826), George Gershwin (1898-1937) und Robert Schumann (1810 -1856) vorgenommen haben. Schumann sei 1850 für die Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur („Die Rheinische“) vom Anblick des Kölner Doms inspiriert gewesen. In Gershwins F-Dur Klavierkonzert (1925) pulsiert der Spirit New Yorks und in Carl Maria von Webers Oper „Euryanthe“, angesiedelt im Rittermilieu des französischen Mittelalters, trotzt die Grafengattin böswilligen Verleumdungen.

Vor zirka 200 Jahren, 1823, hat von Weber seine „Euryanthe“ (op. 81), komponiert. Eine heroisch-romantische Oper, wenig aufgeführt (das Libretto wurde verspottet), aber brillant orchestriert, weshalb man die Musik bewunderte. Der Komponist setzt schon in der Ouvertüre ganz neue Maßstäbe: Was mit den ersten Akkorden sehr lyrisch im Weber-Freischütz-Stil beginnt, entwickelt sich rasch zu einem wild-dramatischen, fast wagnerschen Großpanorama. Mit Temperament und Wucht, ganz den Impulsen des Taktstocks von Leonard Slatkin folgend, präsentieren die Würth Philharmoniker diesen kontrastierenden Klangreichtum.

Mit einem Sprung von hundert Jahren landet das Publikum bei George Gershwin. Vom Erfolg seiner „Rhapsody in Blue“ beflügelt wagt er 1925 ein bis dahin unbekanntes Experiment: Die Synthese von Klassik und Jazz. Ursprünglich wollte er das Stück „New York Concerto“ nennen, doch dann wurde es schlicht Klavierkonzert in F-Dur betitelt. Dem umfangreich besetzten Orchester samt Piccoloflöte, Englischhorn und Tuba fügt er Solo-Pauken, Trommeln, teils mit Jazzbesen geschlagen, Becken, Gong, Xylofon und Glocken hinzu. Als Besonderheit (nicht im Jazz-Club, aber im Konzertsaal) nutzt er außerdem den „Charleston Stick“, einen mit Stock geschlagenen Holzblock.

Gershwin, der bei der Uraufführung seinen ersten Auftritt in der weltberühmten New Yorker Carnegie Hall absolvierte, spielte den Solopart selbst. Im Handumdrehen gewann er die Herzen der Zuhörer, galt von da an als einer der wichtigsten amerikanischen Komponisten und wurde nun auch in Europa immer stärker wahrgenommen.

Jäh einbrechende Tempoverschärfungen, Orchestermelodien aus Jazz-Elementen, begleitet von geschlagenen Quinten auf dem Flügel – schon im ersten Satz versetzt Gershwin das Publikum in Hochspannung. Alarmierend wie ein Krimi-Hörspiel, rasant wie eine Verfolgungsjagd, spürt man im druckvollen Dirigat, dass der 75-jährige Slatkin nicht nur nahe Hollywood geboren wurde, sondern mit allen Wassern amerikanischer Musik gewaschen, bei dieser musikalischen Parforcetour aufblüht.

Nicht minder impulsiv, rasant und befreiend das männlich virtuose, kräftige Tastenspiel von Kirill Gerstein. Im ersten Satz auf der Lauer was das Orchester vorlegt, dann bissig zupackend mutiert er im zweiten quasi zu einem Bar-Pianisten, der zu mitternächtlicher Stunde Blues-Reminiszenzen flüstert. Dieses Adagio beginnt zurückgenommen mit ambivalent-sachter Geste der Holzbläser. Wehmütig antwortet die Solotrompete. Überraschend meldet sich die erste Geige zu Wort. Das Klavier übernimmt das Trompeten-Thema. In ergreifendem piano endet der Mittelsatz.

Von lustigen Synkopen des Ragtime angefeuert, sprühen im dritten Satz Funken. Zitate der vorangegangenen Sätze, samt einem Grandioso-Einschub, mischen das turbulente Finale auf. Es mündet mit einem Sextakkord in jubelndem F-Dur, gefolgt vom tosenden Applaus eines komplett begeisterten Publikums. Es ist vollbracht.

Der russische Pianist mit amerikanischem Pass Gerstein, vielfach ausgezeichnet, war von Kindheit an ein „Wandler zwischen den Welten“ der Klassik und des Jazz. Er bedankt sich mit einem Chopin-Walzer, frei phrasiert (à la Gershwin) ein völlig neues Klangerlebnis.

Lebensfroh, hoffnungsvoll, tatendurstig, ja visionär klingt der fulminante Saison-Auftakt mit Robert Schumanns Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur aus. An den fünf Sätzen seiner Sinfonie komponierte er nicht einmal einen Monat. Allein die Skizze zum ersten Satz schrieb Schumann wie im Schaffensrausch in zwei Tagen. „Wer überhaupt was machen kann, muss es auch schnell machen können, und je schneller desto besser. Der Gedankenfluss und Ideengang ist wahrer und natürlicher als bei langer Reflexion“, erklärte Schumann die Entstehung im Geschwindmarsch. Leonore Welzin

