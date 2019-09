„Voice“-Finalisten in Mannheim

Die neunte Staffel der Castingshow „The Voice Of Germany“ (ProSieben/Sat.1) ist am Donnerstagabend erstmals mit Ex-Popakademikerin Alice Merton (Bild) als Jurorin angelaufen, schon stehen die Konzerttermine der Finalisten fest. Wie Semmel Concerts mitteilt, gastiert die Show am Montag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena. Karten ab 42,90 Euro plus Gebühren gibt es unter eventim.de oder 0621/18 190 333. jpk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.09.2019