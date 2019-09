„Voller Einsatz“

Mit dem Kilianpreis 2019 ehrt der Theaterverein Heilbronn zwei Schauspieler des Heilbronner Ensembles: Judith Lilly Raab erhält die Auszeichnung für ihre herausragende Interpretation der Harper Regan in Simon Stephens gleichnamigem Schauspiel. Mit Tobias D. Weber wird ein Vollblutschauspieler, der immer mit vollem Einsatz um seine Figuren kämpft, geehrt.

Elisabeth Beker vom Theaterverein zitierte in ihrer Laudatio für Judith Lilly Raab die Worte eines Kritikers: „Sie zeichnet diese Rolle so wunderbar intensiv, zwischen Zerbrechlichkeit, einer gewissen Scheu vor sich selbst, aber auch mit einer Entschlossenheit, die man dieser vom Alltag gezeichneten Figur kaum zutraut. Großartig, hohe Schauspielkunst!“ Sie spielte diese Frau um die 40, die immer nur funktioniert und das Leben an sich vorbeiziehen lässt – bis sie endlich einmal aus der ihr vorgeschriebenen Rolle ausbricht, mit einer Intensität, die das Publikum fesselte und die dieses feine Kammerspiel auf der großen Bühne zu einem packenden Ereignis machte.

Seit elf Jahren gehört Judith Lilly Raab zum Ensemble des Heilbronner Theaters. Sie war Maria Stuart, Sally Bowles in „Cabaret“, die „Katze auf dem heißen Blechdach“ oder Seeräuber-Jenny in der „Dreigroschenoper“. Frauen mit dunklen Geheimnissen, mit einer großen Sehnsucht und Kraft sind ihre Spezialität. Raab verleiht ihnen eine große Glaubwürdigkeit und Intensität, ihr Spiel berührt und fesselt. Dass sie auch ein besonderes Talent für die komischen Rollen hat, hat sie auch ein ums andere Mal bewiesen.

Über Tobias D.Weber sagte Laudatorin Hanne Jacobi: Er ist eine sensible Seele im Körper eines Titanen und gehört ganz zweifellos zu den Lieblingen des Heilbronner Theaterpublikums. Er kann ganz leise und verletzlich spielen, aber auch mit einer Urgewalt auf der Bühne agieren, die ihresgleichen sucht. Er beeindruckte als Alfred Ill in „Der Besuch der alten Dame“, der vergeblich versucht, der Rache seiner früheren Geliebten Claire Zachanassian zu entkommen und zwischen Reue und Angst zerrissen wird. Er faszinierte als Seth Regan, Harpers Ehemann, dessen undurchsichtige Vergangenheit die Familie zu zerreißen droht und der trotzdem verzweifelt um seine Ehe kämpft. Und er amüsierte das Publikum köstlich als Philipp Klapproth in der „Pension Schöller“: „Der begnadete Komödiant Weber verleiht diesem selbstverliebten Hinterwäldler den Charme eines Naivlings von großem Format“, lobte ein Kritiker. Auch in „Unsere Frauen“; „Kunst“ oder „Taxi Taxi“ stellte er sein komisches Talent unter Beweis.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.09.2019