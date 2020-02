Voller Elan und ansteckender Energie

In einen vibrierenden Soundtrack aus House und Hip Hop tauchen sieben junge Tänzerinnen in „Queen Blood“ („Königinnenblut“), um selbstbewusst und voll ansteckender Energie zu erkunden, was Frausein und Weiblichkeit als Afrikanerin heute (nicht nur in Frankreich) bedeuten kann.

Diskriminierung, Rassismus und Sexismus setzt die französische Formation Paradoxsal Frauen-Power und Solidarität entgegen. Ein fulminanter Schlusspunkt, mit dem das zwölfte Festival Tanz! Heilbronn am 1. Juni (Pfingstmontag) ausklingt.

„Spurensuche“ lautet der Titel des Tanzfestivals, das vom 27. Mai bis 1. Juni mit sieben Tanzstücken in allen drei Spielstätten des Heilbronner Theaters aufwartet.

Darunter sind zwei deutsche Erstaufführungen sowie ein absolutes Highlight:

Das Tanztheater Wuppertal gastiert mit „Vollmond“, einem legendären Tanztheater-Klassiker von Pina Bausch beim neuen Kooperationspartner des Theaters Heilbronn, den Ludwigsburger Schlossfestspielen. „Vollmond“ kommt am 29. Mai um 20 Uhr ins Forum am Schlosspark.

Das Tanztheaterstück ist im Festival-Package von Tanz! Heilbronn enthalten.

Den Festivalauftakt am 27. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus in Heilbronn bestreitet die Kompanie tanzmainz mit dem preisgekrönten Stück „Soul Chain“ der israelischen Choreografin Sharon Eyal.

Sie sucht mit den Tänzern nach den individuellen Besonderheiten in der Konformität von Gruppen – eine Liebeserklärung an die absolute Einzigartigkeit eines Jeden, so der Pressetext. Inspiriert von Emotionen rund ums Thema Liebe verbindet „Soul Chain“ Ballett und Elektro zu einem zeitgenössischen Tanzstil.

Neben großen, etablierten Tanzkompanien sind auch wieder weniger bekannte junge Choreografen dabei: „Cosmic A*“ (28. Mai um 20 Uhr und am 29. Mai um 21.30 in der „Boxx“ vom kanadisch-libanesischen Nachwuchschoreografen Charlie Prince vereint faszinierende Körperlichkeit mit politischer Reflektion und begibt sich auf die Suche nach Darstellungsweisen einer arabischen Identität jenseits von Vorurteilen.

„La Nuit“, das zweite Stück des Abends, präsentiert die aus Algerien stammenden und in Frankreich lebende Choreografin Nacera Belaza; es ist ein von den rituellen Tänzen der Derwische inspirierte Drehetüde.

In „Torus“ (29. Mai um 19.30 Uhr im Komödienhaus) vereint das spanisch-britische Duo Júlia Robert Parès und Rudi Cole asiatische Kampfkunst und Musik mit einem physikalischen Phänomen des Torus, ein Energiefeld in Form eines Donuts oder Rettungsrings. Die Idee brachten Parès und Cole von einer Spurensuche in Taiwan mit.

„Kirina“ (30. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus) ist ein episches Tanzstück des Faso Danse Théâtre in Bildern.

Es bezieht sich auf das Nationalepos, die Schlacht von Kirina aus dem Jahre 1235 im heutigen Mali. Choreograf Serge Aimé Coulibaly aus Burkina Faso integriert 20 ortsansässige Menschen unterschiedlichen Alters in die Aufführung. Nach der Vorstellung kann sich das Publikum selbst von der energiegeladenen Musik mitreißen lassen und auf der Bühne tanzen: „Dansez!“

Bereits am Nachmittag des 30. Mai darf getanzt werden: Ab 15.30 Uhr studieren der Tänzer Medhat Aldabaal und der Perkussionist Ali Hasan auf dem Kiliansplatz den Dabke ein. Der orientalische Kreistanz eignet sich zum Mitmachen für die ganze Familie.

Mit historischen Ereignissen vor Ort – der Geschichte des amerikanischen Militärs zwischen 1945 und 1992 – setzt sich das Rechercheprojekt „Once upon a time in Heilbronn“ auseinander. Choreografin Barbara Buck (Heilbronn) hat dafür viele Zeitzeugen befragt und die Erinnerungen und Erzählungen in eine tänzerische Auseinandersetzung einfließen lassen.

Die Vorstellungen sind am 31. Mai um 15.30 und 19.30 Uhr und am 1. Juni um 15.30 Uhr in der „Boxx“ zu sehen.

Schwungvoller Abschluss des Tages ist ein Funk & Soul-Konzert mit Jeremy Riley („Blame it on Motown“) und seiner Band Time Light in der Ebene 3 im K3 um 21 Uhr.

Das Festival ist so konzipiert, dass man mit einem Festival-Package alle Vorstellungen anschauen kann.

Alternativ kann man auch ein Tanzabonnement abschließen. Darin enthalten sind drei Vorstellungen des Festivals Tanz! Heilbronn nach Wahl, zusätzlich gibt es Gutscheine für eine Veranstaltung im Großen Haus und zwei Ermäßigungsgutscheine in Höhe von 25 Prozent.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020