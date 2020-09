Voller Kraft: Ludwigshafen zeigt Werke von Rudolf Scharpf

Wie umfangreich genau der Nachlass des Ludwigshafener Künstlers Rudolf Scharpf (1919-2014) ist, weiß man immer noch nicht so richtig – die Fülle ist einfach zu groß, die Aufarbeitung würde Personal in einem Ausmaß binden, das sich nicht realisieren lässt. Das Wilhelm-Hack-Museum betreibt gemäß dem Wunsch des Künstlers dessen Elternhaus in der Hemshofstraße 54 als Galerie für junge Künstler,

...